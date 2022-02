Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag klar tiefer in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn um zwei Prozent tiefer. Am Freitag war es an der Wall Street wieder bergab gegangen und auch in Asien waren die Märkte zuletzt rot gefärbt.

Das unterschiedliche Vorgehen der Notenbanken gegen die hohe Inflation dominierte das Geschehen an den Finanzmärkten", schrieben die Analysten der Helaba. In den USA seien die Zinssorgen nach Veröffentlichung der Verbraucherpreise größer geworden. Inzwischen würden mehr als sechs Schritte zu 25 Basispunkte bis zum Ende dieses Jahres eingepreist. "Im Gegensatz dazu gibt es vonseiten der Europäischen Zentralbank eher beschwichtigende Äußerungen."

Konjunkturdatenseitig stehen am heutigen Handelstag noch keine wichtigen Veröffentlichungen an. Erst am morgigen Dienstag wird mit der ZEW-Umfrage ein wichtiger Konjunkturindikator veröffentlicht. Auf Unternehmensseite blieb die Nachrichtenlage zum Wochenbeginn hierzulande ruhig.

Am Freitag hatte der ATX um 0,89 Prozent schwächer bei 4.017,14 Punkten geschlossen. Belastend wirkten zu Wochenschluss laut Marktbeobachtern vor allem die anhaltenden Zinssorgen. Aber auch auf die Spannungen in der Ukraine wurde von Börsianer verwiesen. Speziell die Bankenbranche stand unter Druck.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Addiko Bank +7,02% 12,20 Euro Schoeller-Bleckmann +4,67% 41,50 Euro Flughafen Wien +4,14% 30,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Erste Group -2,91% 43,40 Euro Raiffeisen Bank International -2,60% 27,68 Euro BAWAG -2,10% 55,95 Euro

ISIN AT0000999982