Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag zu Handelsbeginn wieder stark unter Abgabedruck geraten. Eine knappe Stunde vor Handelsbeginn signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein Minus von knapp drei Prozent. Auch das europäische Umfeld wird mit deutlichen Kurseinbußen erwartet. Die Aktienbörsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.

Die Kämpfe in der Ukraine setzen sich fort, während der Westen mit weitergehenden Sanktionen reagiert. So setzte die Europäische Union ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Sie umfassen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren. Zudem beschlossen Deutschland, die USA und andere westliche Verbündete einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift.

Allerdings sollen heute nach russischen Angaben die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Friedenslösung beginnen.

Andere Nachrichten rücken wieder in den Hintergrund. Die Erste Group hat ihren Gewinn im zweiten Coronajahr 2021 mehr als verdoppelt. Das Nettoergebnis kam bei 1,92 Mrd. Euro zu liegen, nach 783,1 Mio. Euro im Jahr 2020. Unterstützt wurde das Ergebnis von gestiegenen Zinsüberschüssen in Tschechien und Ungarn sowie von niedrigeren Risikokosten.

Datenseitig richtet sich der Blick heute auf die USA. Dort stehen Daten zur Handelsbilanz sowie der Chicago-PMI auf der Agenda.

Am Freitag hatte der ATX um satte 4,05 Prozent höher bei 3.506,14 Punkten geschlossen. Der Markt konnte damit einen Teil seiner massiven Vortagesverluste wett machen. Auch andere Börsen in Europa erholten sich am Freitag von den starken Vortagesverlusten. Angetrieben wurde die Erholung von Meldungen über mögliche Friedensverhandlungen.

Besonders deutlich erholen konnten sich die Bankwerte, die am Vortag auch stark unter die Räder gekommen waren. So legten Erste Group 9,07 Prozent zu und waren damit die größten Gewinner im prime market. Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) gewannen 4,60 Prozent, konnten sich damit aber nur teilweise von den Vortagesverlusten erholen. Am Donnerstag hatten die Titel der stark in Russland engagierten Bank gut 23 Prozent verloren. Unter den weiteren Bankwerten gewannen BAWAG 5,33 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Erste Group +9,07% 35,34 Euro Do&Co +7,63% 88,90 Euro UBM Development +7,53% 41,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

AMAG -1,50% 39,50 Euro Flughafen Wien 0,00% 27,90 Euro

