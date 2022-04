Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag klar tiefer in den Handel starten. Negative Vorgaben aus Asien belasteten. Vor allem die Covid-Pandemie dürfte für die Abgaben in Fernost verantwortlich sein. Aber auch ein tiefroter Handelsschluss an der Wall Street am Freitag drückte auf die Kurse. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte knapp eine Stunde vor Handelsstart um 1,66 Prozent tiefer.

"Die steigenden Zinserwartungen dominieren derzeit das Geschehen an den Märkten, auch weil es im Ukraine-Krieg keine wesentlichen Veränderungen gibt, die mehr oder weniger Risikoaversion inklusive der entsprechenden Neubewertungen rechtfertigen würden", kommentierten indes die Experten der Helaba. Dass sich der amtierende französische Präsident Emmanuel Macron am Vortag bei den Stichwahlen gegen die Rechte Marine Le Pen durchgesetzt hatte, war unterdessen wenig überraschend.

Konjunkturseitig werden um 10.00 Uhr (MESZ) Daten aus Deutschland erwartet. Veröffentlicht wird der ifo-Geschäftsklimaindex für den April. Die Indikationen seien laut Helaba leicht negativ, "da die ZEW-Umfrage den tiefen Fall des Monats März nicht wettmachen konnte und nochmals nachgab". Am Nachmittag steht dann der Dallas-Fed-Index auf dem Programm.

Auf Unternehmensseite blieb die Nachrichtenlage in der Früh dünn. Für Impulse könnten allerdings zwei Analysen der Deutschen Bank sorgen: So haben die Wertpapierexperten ihre Kursziele für die Anteilsscheine der Erste Group und des Verbunds angepasst. Das Kursziel für die Aktien des Geldhauses wurde von 47,0 auf 44,0 Euro gesenkt; das Votum lautet weiter auf "Buy". Das Kursziel für die Verbund-Titel wurde indes von 94,0 auf 96,0 Euro angehoben. Hier lautet die Empfehlung "Hold".

Am Freitag hatte der ATX um 1,28 Prozent schwächer bei 3.295,16 Punkten geschlossen. Für starken Druck sorgten Spekulationen um einen großen Zinsschritt der US-Notenbank Fed, die europaweit belasteten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Frequentis +2,98% 31,10 Euro Do&Co +2,56% 84,00 Euro Telekom Austria +1,32% 6,92 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Addiko Bank -3,91% 11,05 Euro Palfinger -3,69% 23,50 Euro Rosenbauer -3,23% 39,00 Euro

