Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte mit Abgaben in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte am Montag in der Früh mit minus 1,4 Prozent. Mehrheitlich negative Vorgaben kamen aus Asien, wo das Risiko weiterer Corona-Beschränkungen in China wieder die Sorgen über die globalen Wirtschaftsaussichten verschärfe, hieß es am Markt.

Überdies beginnen heute die Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1, die zehn Tage andauern und weswegen zunächst kein Gas mehr von Russland nach Europa fließt. Es herrscht allerdings die Sorge, dass auch nach den Wartungsarbeiten der Gashahn abgedreht bleibe. Russland hatte Mitte Juni die Gas-Lieferungen durch die Pipeline deutlich reduziert und dies mit einer sanktionsbedingt fehlenden Turbine begründet. Nach einer Entscheidung der kanadischen Regierung soll diese nun nach Deutschland geliefert werden.

Vor dem Hintergrund von Inflations- und Konjunkturängsten richten die Akteure ihre Blicke diese Woche datenseitig auf neue Stimmungsindikatoren, erklärten indes die Helaba-Experten. In Deutschland eröffne morgen die ZEW-Umfrage den Reigen an Datenveröffentlichungen, bevor in den USA der Empire-State-Index erste Hinweise auf die Stimmung in der Industrie und das vorläufige Michigan Sentiment Auskunft über die US-Konsumlaune gebe. Im weiteren Wochenverlauf werden dann auch US-Inflationszahlen zum Juni veröffentlicht.

Mit einer Kurszielsenkung von 9,5 auf 7,3 Euro je Aktie ließen die Analysten der Erste Group mit einer Studie zur Zumtobel aufhorchen. Das Rating wurde dabei auf "Hold" belassen. Das gesenkte Kursziel führten die Wertpapierexperten auf reduzierte Ertragsprognosen zurück.

Am Freitag hatte der ATX um 3,07 Prozent höher bei 2.902,85 Punkten geschlossen. Unternehmensseitig hatte sich die OMV in ihrem jüngsten Trading Statement zum Raffinerie-Unfall Anfang Juni zu Wort gemeldet und überzeugt. Die Aktien stiegen um mehr als sechs Prozent. Erste Group und Raiffeisen stützten jeweils mit plus 5,4 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

OMV +6,64% 41,27 Euro Erste Group +5,42% 24,50 Euro Raiffeisen Bank International +5,39% 10,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Zumtobel -2,76% 6,70 Euro Polytec -0,85% 5,80 Euro CA Immo -0,81% 30,45 Euro

