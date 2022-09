Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag nach einem schwachen Börsenmonat August auch klar tiefer in den September starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.15 Uhr mit minus 1,07 Prozent. Die August-Bilanz für den ATX war mit einem Verlust von mehr als vier Prozent merklich negativ. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren Kursrückgänge zum Handelsstart.

International lasten unverändert die mit der rekordhohen Inflation verbundenen Sorgen auf der Stimmung der Anleger. Investoren erwarten durch die anstehenden Zinserhöhungen wirtschaftsbelastende Auswirkungen. Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit leichten Gewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX ging in einer Handelssitzung mit mehreren Vorzeichenwechseln letzten Endes mit plus 0,30 Prozent bei 2.898,80 Einheiten aus dem Handel.

Gut gesucht waren wie bereits am Dienstag Bankentitel. Raiffeisen und BAWAG verteuerten sich um 1,6 bzw. 1,8 Prozent. Erste Group stiegen um vergleichsweise geringere 0,6 Prozent.

ISIN AT0000999982