Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse wird am Mittwoch in der Früh mit einer knapp behaupteten Tendenz erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Handelsauftakt um moderate 0,08 Prozent tiefer. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen negativen Handelsauftakt an.

Als Belastungsfaktor bewerten Marktexperten die negativen Vorlagen von den Überseebörsen an der Wall Street und aus Asien. Bereits am Dienstag war es mit den Kursen in Wien merklich tiefer gegangen. Aktuell sorgen international weiterhin der Ukraine-Krieg und die Aussicht auf geldpolitische Straffungsmaßnahmen für zurückhaltende Anleger. Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltet sich sowohl von Unternehmensebene als auch von Analystenseite noch sehr mager.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Kursverlusten geschlossen. Der ATX rutschte um 1,68 Prozent auf 3.252,63 Einheiten ab. Auch das europäische Umfeld zeigte sich im Minus. Marktbeobachter verwiesen auf die Erwartung verschärfter Sanktionen gegen Russland.

Bei den Indexschwergewichten zeigten sich OMV um 3,2 Prozent tiefer und Wienerberger schlossen gut fünf Prozent schwächer. Andritz verloren 2,7 Prozent und voestalpine sanken um 3,4 Prozent. Raiffeisen und Erste Group fielen um jeweils knapp drei Prozent. Hingegen konnten sich Verbund um 2,5 Prozent verbessern.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Verbund +2,49% 98,75 Euro Mayr-Melnhof +2,12% 164,00 Euro Frequentis +2,04% 30,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Semperit -5,97% 21,25 Euro Porr -5,60% 11,12 Euro Wienerberger -5,12% 25,94 Euro

ste/sto

ISIN AT0000999982