Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit knapp behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX sah den heimischen Leitindex eine gute halbe Stunde vor Handelsstart 0,15 Prozent im Minus. Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn nur wenig verändert erwartet.

Die Übersee-Vorgaben fielen uneinheitlich aus. Inflations-, Zins- und Rezessionssorgen spielen an den Finanzmärkten eine Rolle, sie sind zuletzt aber etwas kleiner geworden, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Die Experten der Credit Suisse sind nach der kräftigen Erholung der Aktienmärkte in den vergangenen Wochen inzwischen skeptisch, ob sich das Niveau halten lässt. Sie revidierten daher ihre taktische Empfehlung, Aktien in den Portfolios als Anlageklasse überzugewichten, und raten nur noch zu einer neutralen Positionierung.

Ergebnisse gab es vor Sitzungsbeginn von Rosenbauer. Der Feuerwehrausrüster hat zwar im Mai neuerlich seine Preise angehoben, wegen der Lieferkettenprobleme ging der Umsatz im ersten Halbjahr dennoch zurück und unterm Strich stand ein Verlust von 11,7 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) war mit -23,2 Mio. Euro ebenfalls tiefrot, wie das Unternehmen mitteilte.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,87 Prozent höher bei 3.088,23 Punkten geschlossen. Anzeichen, dass die US-Inflation etwas an Schwung verliert, wirken sich weltweit positiv auf die Kurse aus. Am Nachmittag gaben die heimischen Leitindexes aber stärkere Gewinne wieder ab um kurz vor der Schlussglocke nochmals zuzulegen.

Mehrere heimische Unternehmen warteten mit Zahlen auf. Die Titel des Catering-Unternehmens DO&CO gaben trotz positiver Zahlen um satte 3,4 Prozent nach. DO&CO hat seine Erholung von den Auswirkungen der Coronapandemie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 fortgesetzt. Eine gute Nachfrage bescherte dem Unternehmen mit 288,31 Mio. Euro das umsatzstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte.

Die Österreichische Post hat im ersten Halbjahr 2022 einen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen. Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 91 Mio. Euro. Die Anleger langten trotzdem zu und die Aktie der Post gewann vier Prozent an Wert.

Für die Papiere von Mayr-Melnhof ging es um 1,4 Prozent nach oben. Der Kartonhersteller hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Unterm Strich stand ein Periodenüberschuss von 205,8 Mio. Euro, um 231 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Warimpex +5,25% 0,84 Euro Post +4,04% 29,60 Euro Schoeller-Bleckmann +3,57% 52,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Do&Co -3,38% 80,00 Euro AT&S -1,62% 45,60 Euro Wienerberger -1,22% 24,32 Euro

ger

ISIN AT0000999982