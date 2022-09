Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit knapp behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.20 Uhr um 0,05 Prozent im Minus. Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn nur wenig verändert gesehen. Die Übersee-Vorgaben fielen negativ aus.

Die Risikoaversion an den Finanzmärkten ist weiterhin erhöht. Inflations- und Zinssorgen in Verbindung mit Rezessionsgefahren auch infolge der Energiekrise dominieren das Marktgeschehen, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Entsprechend bleiben Konjunkturdaten auch zum Wochenausklang im Fokus. Laut Helaba-Experten ist für die heute anstehende Frühschätzung der EWU-Teuerung mit einem erneuten Anstieg zu rechnen. Auch in den USA stehen mit den PCE-Deflatoren Inflationszahlen im Blickpunkt der Investoren.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,84 Prozent schwächer bei 2.647,43 Punkten geschlossen. Auch mit den europäischen Leitbörsen ging es tief in den Minusbereich.

Die Analysten der Helaba verwiesen auf unzählige Belastungs- und Unsicherheitsfaktoren an den Finanzmärkten. "Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Lage in der Ukraine, hohe Energiekosten und Inflationsraten, steigende Zinsen und Lieferkettenprobleme auch infolge der Pandemie und ebenso sich eintrübende wirtschaftliche Erwartungen sind zu nennen und trüben in der Summe die Perspektiven an den Aktienbörsen", formulierten die Experten. Zusätzlich Verkaufsdruck übte eine erneut sehr schwache Stimmung an der Wall Street auch in Europa aus.

Stark unter Verkaufsdruck stand die Lenzing-Aktie mit einem Kursabschlag von 7,7 Prozent. Im Technologiebereich rasselte die AT&S-Aktie um 4,2 Prozent nach unten. Die Papiere des Automobilzulieferers Polytec bremsten um 4,1 Prozent und die Titel des Cateringunternehmens Do & Co gaben vier Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Frequentis +4,17% 25,00 Euro Addiko Bank +1,92% 10,60 Euro Marinomed +1,01% 60,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Lenzing -7,67% 57,80 Euro AT&S -4,15% 32,35 Euro Polytec -4,12% 4,30 Euro

ger

ISIN AT0000999982