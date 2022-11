Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit knapp behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine gute halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein kleines Minus von 0,05 Prozent. Auch das europäische Börsenumfeld wird nun wenig verändert erwartet.

Während die US-Börsen am Vorabend fester aus dem Handel gingen, fanden die Märkte in Asien heute früh keine einheitliche Richtung. Bevor am Donnerstag US-Inflationsdaten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, sind die Blicke zunächst auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet, kommentierte ein Marktbeobachter. Unterstützung für die Finanzmärkte kam zuletzt von Hoffnungen auf ein mögliches Ende der Null-Covid-Strategie in China.

Datenseitig findet sich heute nur das US-Mittelstandsbarometer des Industrieverbandes NFIB im Kalender. Auch von Unternehmensseite blieb es eher ruhig - die Berichtssaison nimmt in Wien erst am morgigen Mittwoch wieder Fahrt auf.

Am Montag hatte der ATX um 1,56 Prozent höher bei 3.139,68 Punkten geschlossen. Getragen wurde die Rally weiter von den Aktien von Erste Group und Andritz.

Die Titel der beiden Index-Schwergewichte hatten schon am Freitag nach gut aufgenommenen Quartalszahlen jeweils 10,7 Prozent zugelegt. Am Montag ging es nach einigen Kaufempfehlungen für beide Titel noch etwas weiter: Erste-Aktien gewannen weitere 1,5 Prozent auf 28,44 Euro, Aktien des Anlagenbauers Andritz legten 2,6 Prozent auf 52,5 Euro zu.

Die Deutsche Bank hat mittlerweile in Reaktion auf die Zahlen ihre Empfehlung "buy" für die Erste-Aktie bekräftigt und ihr Kursziel von 38 auf 39 Euro erhöht. Bestätigte Kaufempfehlungen für die Andritz-Aktie kamen von der Baader Bank und von Warburg Research. Die Warburg-Analysten haben ihr Kursziel für Andritz von 57 auf 61 Euro angehoben, die Baader-Experten sehen weiter ein Kursziel von 61,0 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Warimpex +7,14% 0,72 Euro Lenzing +7,01% 59,50 Euro UBM Development +5,24% 30,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Marinomed -2,11% 55,80 Euro Palfinger -2,03% 24,15 Euro Kapsch TrafficCom -1,58% 11,20 Euro

ger/spa

ISIN AT0000999982