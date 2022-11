Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte den Handel am Montag mit knapp behaupteter Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine gute halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Mini-Minus von 0,03 Prozent.

Das europäische Umfeld wird nach uneinheitlichen Vorgaben der Asien-Märkte etwas höher erwartet. Unterstützung kam zuletzt vor allem von dem nachlassenden Zins- und Inflationsdruck sowie den etwas weniger strengen Corona-Maßnahmen in China, hieß es von einem Marktbeobachter.

Mit den nachlassenden Zinssorgen ist der US-Dollar auf breiter Front unter Druck gekommen. Profitiert haben risikoreiche Assets wie Aktien und auch an den Rentenmärkten wurde ein Kursfeuerwerk abgebrannt. Inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt. Auch heute könnte es etwas gemächlicher zugehen, zumal keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm stehen, kommentierten die Helaba-Experten. Zudem blieb die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen noch sehr dünn.

Am Freitag hatte der ATX um 0,81 Prozent höher bei 3.203,75 Punkten geschlossen. Auch an anderen Börsen ging es noch etwas weiter nach oben, nachdem bereits am Donnerstag überraschend glimpflich ausgefallene US-Inflationsdaten für starke Kursgewinne gesorgt hatten.

Für Impulse sorgte auch weiter die Berichtssaison. Aktien der Post AG gewannen am Freitag nach der Meldung von Quartalszahlen knappe 5,0 Prozent. Die Post hat für die ersten neun Monate einen Rückgang im operativen Ergebnis gemeldet und ihren Ausblick bestätigt. Die Analysten der Erste Group schreiben in einer ersten Reaktion von leicht besser als erwartet ausgefallenen Zahlen.

Gut gesucht waren zum Wochenschluss auch Wienerberger (plus 4,5 Prozent) sowie die Ölwerte OMV (plus 2,7 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 2,5 Prozent).

Lenzing-Aktien setzten ihren Höhenflug fort und gewannen am Freitag weitere 2,1 Prozent. Die Titel des Faserherstellers haben damit auf Monatssicht schon knapp 40 Prozent gewonnen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Marinomed +7,24% 62,20 Euro Warimpex +6,76% 0,79 Euro Post +4,95% 32,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Agrana -4,91% 15,50 Euro Andritz -3,01% 51,50 Euro Rosenbauer -3,00% 32,30 Euro

ger

ISIN AT0000999982