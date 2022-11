Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit nur wenig veränderten Notierungen den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Mini-Minus von 0,03 Prozent.

Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn nur wenig verändert gesehen. Während die Wall Street am Vorabend negative Vorgaben lieferte, zeigen sich die Märkte in Asien heute früh noch uneinheitlich.

Weiter im Fokus des Marktgeschehens stehen die Zinserwartungen, hieß es in einem Analystenkommentar. Aber auch die Entwicklungen in China angesichts zuletzt wieder steigender Covid-Fälle sollten die Anleger im Auge behalten. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch ausgesprochen dünn.

Das datenseitige Interesse richtet sich heute auf das EWU-Verbrauchervertrauen. Die vorläufigen Novemberdaten stehen laut den Helaba-Analystsen unter günstigen Vorzeichen.

Am Montag hatte der ATX um 0,47 Prozent schwächer bei 3.210,26 Punkten geschlossen. Große Aufmerksamkeit erhielt am gestrigen Handelstag der heimische Immobiliensektor. So haben die Aktien der s Immo um 15,5 Prozent deutlich höher geschlossen, nachdem am Vormittag die Immofinanz in einer Mitteilung bekannt gegeben hatte, eine Mehrheit beim Schwesterkonzern anzustreben. Die Aktien der Immofinanz verloren 4,5 Prozent.

Mit Blick auf den Ölsektor stachen unterdessen die Schoeller-Bleckmann-Aktien mit minus 3,7 Prozent hervor. OMV gaben zum Beginn der Woche um 2,6 Prozent nach. Die Ölpreise sind am Montagnachmittag nach einem Pressebericht über eine mögliche Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund OPEC+ stark eingebrochen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

s Immo +15,47% 20,90 Euro Kapsch TrafficCom +3,87% 12,88 Euro Warimpex +3,24% 0,76 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Immofinanz -4,46% 12,21 Euro Schoeller-Bleckmann -3,65% 58,10 Euro FACC -3,41% 5,94 Euro

ISIN AT0000999982