Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag knapp behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den Wiener Leitindex ATX signalisiert rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein kleines Minus von 0,1 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden moderate Verluste erwartet. Viele Anleger dürften heute auf die am Nachmittag anstehenden Daten zum US-Arbeitsmarkt warten.

Veröffentlicht werden die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und der Arbeitsmarktbericht des privaten Stellenvemittlers ADP. Die Analysten der Helaba erwarten, dass die Zahlen das Bild einer nur langsamen Erholung am Arbeitsmarkt und eines anhaltenden Lohndrucks bestätigen.

Von den Zahlen erhoffen sich Börsianer erste Indikationen für den mit Spannung erwarteten offiziellen Arbeitsmarktbericht der Regierung am Freitag. Die US-Notenbank Fed achtet bei ihren Entscheidungen stark auf die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht werden also auch Hinweise auf die künftigen geldpolitischen Schritte der Fed erwartet.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,45 Prozent höher bei 3.212,45 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren Bankwerte. So fanden sich Raiffeisen Bank International mit einem Plus von 4,8 Prozent unter den größten Gewinnern. Gute Nachfrage gab es auch in Lenzing (minus 5,5 Prozent). Schwach zeigten sich hingegen die Versorger- und Ölwerte. Die Aktien des Stromkonzerns Verbund waren die Tagesverlierer im prime market mit einem Minus von 5,0 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Lenzing +5,45% 65,80 Euro Raiffeisen Bank International +4,83% 16,50 Euro Rosenbauer +4,10% 33,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Verbund -5,03% 74,65 Euro FACC -4,63% 6,18 Euro Schoeller-Bleckmann -3,73% 56,80 Euro

ISIN AT0000999982