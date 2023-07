Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Am Wiener Aktienmarkt wird am Mittwoch vorbörslich mit einem Start knapp unter dem Vortagesschluss gerechnet. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX stand zuletzt bei 3.238,13 Punkten - ein Minus von leichten 0,10 Prozent. Auch an den wichtigsten europäischen Märkten wird ein schwächerer Auftakt erwartet.

Vor dem US-Zinsentscheid am Abend nach Börsenschluss dürfte heute im Handel Zurückhaltung vorherrschen. "Nachdem im Juni im Zinserhöhungszyklus pausiert wurde, rechnen die Marktteilnehmer fast unisono mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte", schreiben die Analysten der Helaba. Die Inflation sei zuletzt zwar zurückgegangen, die "Kerninflation ist aber noch erhöht und bisher haben die Zinserhöhungen keinen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsmarktentwicklung gehabt."

In Wien gilt es dann einige Unternehmensmeldungen zu beachten. Der teilstaatliche Stromkonzern Verbund hat eine weitere Erneuerbaren-Investition in Spanien abgeschlossen. Von der EDP Renewables Europe S.L.U. wurden Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 257 Megawatt (MW) mit Hybridisierungs- und Repowering-Potenzial zu einem Unternehmenswert von rund 460 Mio. Euro erworben. Experten der Erste Group sprechen in einer ersten Reaktion von einem teueren Kaufpreis. Allerdings kenne man nicht die Entwicklungsmöglichkeiten und Synergie-Potenziale, weshalb man die Nachricht unterdessen als neutral einstufe.

Wie bereits gestern bekannt wurde, hat der Anlagenbauer Andritz aus Finnland einen Auftrag für das "Front-End-Engineering-Design (FEED) für eine Großanlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff" erhalten. Die Erste-Analysten sprechen in einer Reaktion von einem "Meilenstein" für Andritz Strategie ein führenden Industriepartner für die Wasserstoffproduktion zu werden.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,34 Prozent höher bei 3.241,45 Punkten geschlossen. Im Späthandel brachte eine positive Eröffnung an der Wall Street, gestützt durch überraschende US-Konjunkturdaten, Schwung in den Handel.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Lenzing AG +3,01% 46,25 Euro voestalpine AG +2,76% 29,78 Euro Mayr-Melnhof Karton AG +1,98% 134,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Warimpex Finanz- und Bet. AG -2,89% 0,84 Euro Palfinger AG -2,69% 25,30 Euro AT&S Austria Tech.&Systemtech. -1,91% 29,74 Euro

