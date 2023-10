Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag nach der feiertagsbedingten Pause mit knapp behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn einen geringen Rückgang um 0,05 Prozent auf 3.023 Punkte an.

Im europäischen Umfeld zeichnete sich unterdessen eine leichte Erholung ab, nachdem es am Vortag teils klar bergab gegangen war. Zwar fielen die Vorgaben von den US-Börsen vom Vorabend negativ aus, nach Börsenschluss veröffentlichte Quartalszahlen des Online-Händlers Amazon und des Chipkonzerns Intel wurden jedoch gut aufgenommen.

Am Wiener Aktienmarkt müssen die Akteure zudem den gestrigen Entscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) einordnen. Diese hatte den Leitzins, wie am Markt erwartet, nicht angetastet. Am heutigen Freitag stehen vor dem Wochenende keine wichtigen Konjunkturdaten mehr an.

Bei den heimischen Unternehmen blieb die Nachrichtenlage bisher sehr ruhig. Auch Analysten meldeten sich bis dato noch nicht zu Wort.

Am Donnerstag hatte an der Wiener Börse am Nationalfeiertag kein Handel stattgefunden. Am Mittwoch hatte der ATX um 0,22 Prozent schwächer bei 3.024,52 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Zumtobel +1,99% 5,63 Euro Agrana +1,63% 15,55 Euro Warimpex +1,43% 0,71 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AT&S -3,71% 22,84 Euro AUSTRIACARD -3,23% 6,00 Euro Mayr-Melnhof -3,16% 110,40 Euro

spa/sto

ISIN AT0000999982