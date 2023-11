Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit knapp behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,1 Prozent tiefer bei 3.272 Punkten. Auch im europäischen Umfeld deutete sich ein verhaltener Handelsauftakt an, während die Asienvorgaben uneinheitlich ausgefallen waren.

Die Marktteilnehmer warten auf weitere Impulse, nachdem in der vergangenen Wochen Inflationsdaten aus den USA die Hoffnungen auf einen weniger restriktiven Kurs der Notenbanken angefacht hatten. Diesbezüglich müssen sich die Anleger zunächst noch gedulden, da wichtige Konjunkturdaten erst im Wochenverlauf anstehen. Da Notenbanker dies und jenseits des Atlantiks betonen, einen datenbasierten Ansatz zu befolgen, dürften diese in den kommenden Tagen jedoch große Beachtung finden.

Einen Blick wert sein dürften am Montag die SBO-Papiere. Der Ölfeldausrüster zahlt nun doch den vollen Kaufpreis plus 8,5 Mio. Euro an Zinsen und Nebenkosten für die Übernahme der nordamerikanischen Tochterfirma Downhole Technology, die inzwischen The WellBoss Company heißt. SBO habe nach einem langjährigen Rechtsstreit einen außergerichtlichen Vergleich mit einem ehemaligen Minderheitsgesellschafter geschlossen, hatte SBO am Freitagabend nach Börsenschluss mitgeteilt.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur AT&S-Aktie zu Wort. Experte Daniel Lion hat seine Kaufempfehlung und sein Kursziel für die Titel bestätigt. Die anhaltende Markterholung für IC-Substrate sollte AT&S helfen, sein Geschäft auszubauen und von nun an zu einer Wachstumsdynamik gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückzukehren, erklärte Lion.

Am Freitag hatte der ATX um 0,38 Prozent höher bei 3.274,22 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Marinomed +5,41% 39,00 Euro voestalpine +3,23% 26,20 Euro Semperit +2,84% 14,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

CA Immo -5,36% 30,00 Euro Rosenbauer -1,95% 30,20 Euro Frequentis -1,72% 28,50 Euro

spa/mha

ISIN AT0000999982