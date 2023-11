Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit geringfügigen Kursverlusten aufnehmen. Am Markt wird ein insgesamt ruhiger Wochenausklang erwartet - am Donnerstag waren die US-Börsen wegen des Feiertags "Thanksgiving" bereits geschlossen geblieben, am heutigen sogenannten "Black Friday", dem wichtigsten Einkaufstag des Jahres, findet an der Wall Street nur verkürzter Handel statt.

Meldungsseitig blieb es bis dato sehr ruhig, von Konjunkturseite steht am Vormittag der ifo-Index im Fokus, der nach Angaben der Helaba zulegen dürfte. "Es wäre das dritte Mal in Folge, dass der Index nicht gesunken ist. Von einer Trendwende zu sprechen ist vielleicht noch verfrüht, die Perspektive hellt sich aber zweifelsohne auf. Vor diesem Hintergrund gehen wir nicht davon aus, dass die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB wieder forciert werden", schreiben die Experten im Vorfeld der Veröffentlichung.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse einen sehr ruhigen Handel knapp behauptet beendet. Der ATX schloss mit minus 0,04 Prozent auf 3.251,33 Punkten und veränderte sich damit nicht viel mehr als am Mittwoch, wo er prozentuell unbewegt aus dem Handel ging. An den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Der "Thanksgiving"-Feiertag in den USA lähmte wohl auch in Europa den Aktienhandel, hieß es.

Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Aktienmarkt Porr, UBM und UNIQA in den Fokus der Anleger. Der Versicherer UNIQA hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 mehr Einnahmen und einen höheren Gewinn erzielt. Die UNIQA-Papiere schlossen mit minus 0,4 Prozent.

Der Wiener Immobilienentwickler UBM Development ist in den ersten 9 Monaten des heurigen Jahres ins Minus gerutscht. Die UBM-Aktie fiel um 0,5 Prozent. Der Baukonzern Porr steigerte den Periodengewinn heuer in den ersten drei Quartalen um 14,5 Prozent auf 49,7 Mio. Euro. Die Porr-Titel gaben um 2,3 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Warimpex +5,88% 0,72 Euro Schoeller-Bleckmann +1,93% 42,15 Euro Immofinanz +1,57% 19,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Marinomed -6,81% 34,20 Euro Lenzing -3,73% 36,15 Euro Porr -2,26% 12,12 Euro

