Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag knapp behauptet in den Handel starten. Der heimische Leitindex ATX wurde rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn mit einem winzigen Minus von 0,1 Prozent von 0,64 Prozent taxiert. Auch an anderen Börsen in Europa wird knapp vor den Feiertagen kaum mehr Bewegung erwartet. Viele Marktteilnehmer dürften schon in Urlaub sein und ihre Bücher für heuer geschlossen haben, hieß es.

Nachrichten gab es in der Früh von der UNIQA. Rund um den früheren Infinus-Betrugsskandal in Deutschland und den in Folge dessen eingereichten zivilrechtlichen Schadenersatzklagen gegen die UNIQA hat sich der Versicherer mit den Geschädigten auf eine mögliche außergerichtliche Lösung geeinigt.

"Aus Gründen der Verfahrensökonomie" wäre das Unternehmen zu einer Zahlung von bis zu 59,32 Mio. Euro bereit, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Analysten der Erste Group sehen die Nachricht in einer ersten Reaktion negativ. Dieser Einmal-Effekt dürfte voll auf die Gewinn- und Verlustrechnung der UNIQA im vierten Quartal 2023 durchschlagen, schreiben die Experten. Dies könnten allerdings auch positive Einmal-Effekte kompensiert werden.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,09 Prozent höher bei 3.400,56 Punkten geschlossen. Bereits am Donnerstag gab es kaum mehr Bewegung an den Börsen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Semperit +1,80% 14,70 Euro DO&CO +1,68% 133,20 Euro Polytec +1,58% 3,54 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Warimpex -8,54% 0,75 Euro Rosenbauer -2,78% 28,00 Euro RHI Magnesita -2,25% 39,10 Euro

