Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse wird am Dienstag in der Früh mit leichten Abgaben erwartet. Eine erste Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX notierte um 0,09 Prozent tiefer. Die positiven Vorgaben aus Asien und den Vereinigten Staaten konnten zunächst für keine weitere Euphorie unter den Anlegern hierzulande sorgen. Der Dow Jones hatte zum Wochenstart erstmalig über der Marke von 38.000 Zählern geschlossen.

Mit Blick auf außerhalb der Wiener Handelszeiten veröffentlichte Impulsgeber stand die Bank of Japan (BoJ) mit ihrer Zinssitzung im Rampenlicht. Die BoJ bleibt auf ihrer jüngsten Zinssitzung am Dienstag wie erwartet bei ihrer ultralockeren Geldpolitik. Die Währungshüter um Notenbankchef Kazuo Ueda beschlossen, die Zielmarken von minus 0,1 Prozent für die kurzfristigen Zinsen und null Prozent für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen beizubehalten.

Indes standen auch Medienberichte zu China im Fokus der Anleger. Zur Stabilisierung des krisengeschüttelten Aktienmarktes erwägt die Regierung einem Agenturbericht zufolge ein milliardenschweres Maßnahmenpaket. Rund 278,53 Milliarden Dollar (zwei Billionen Yuan) sollten vor allem von Offshore-Konten chinesischer Staatskonzerne für einen Stabilisierungsfonds mobilisiert werden, der über die Hongkonger Börse in heimische Werte investieren soll, berichtete "Bloomberg News" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Datenseitig zieht laut den Experten der Helaba die EZB mit ihrem Bank Lending Survey die Aufmerksamkeit auf sich. Sie verwiesen darauf, dass der Saldo der Banken, die ihre Kreditvergabe verschärft hatten, in den vergangenen Quartalen reduziert wurde, allerdings noch nicht negativ geworden sei. "Mit Spannung wird daher die Umfrage für das laufende Quartal erwartet. Setzt sich der Trend fort oder kommt es zu einem erneuten Anstieg des Saldos? In der Vergangenheit waren schärfere Kreditvergabestandards oft Vorboten oder Indikatoren einer Rezession", so die Analysten. Mit einem erneuten Absinken des Saldos würde die wirtschaftliche Perspektive tendenziell aufgehellt.

Unternehmensnachrichten blieben in der Früh Mangelware. Eine Studie von ODDO BHF zur Frequentis wurde allerdings veröffentlicht. Darin hoben die Experten ihre Bewertung von "Neutral" auf "Outperform". Das Kursziel wurde von 31 auf 34 Euro erhöht.

Am Montag hatte der ATX um 0,80 Prozent höher bei 3.371,06 Punkten geschlossen. Gut gesucht waren neben Mayr-Melnhof die Aktien der Zumtobel. Auch Wienerberger verbuchten überdurchschnittliche Gewinne. Dagegen gaben Kapsch deutlicher als der Markt nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Zumtobel +3,16% 6,21 Euro Mayr-Melnhof +2,77% 118,80 Euro Wienerberger +1,97% 29,02 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Kapsch TrafficCom -3,07% 9,46 Euro Addiko Bank -2,40% 14,25 Euro AMAG -2,05% 28,60 Euro

