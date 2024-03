Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Dienstag mit leichten Abgaben aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Eröffnung an der Wiener Börse um 0,1 Prozent tiefer.

In den Fokus rückte bereits vor Handelsstart eine der großen Zinsentscheidungen dieser Woche, nämlich jene der japanischen Notenbank. Sie hob ihre Zinsen das erste Mal seit 17 Jahren an und verabschiedete sich somit von ihrer Negativzinspolitik.

Im weiteren Wochenverlauf wird die US-Notenbank über ihre Geldpolitik entscheiden. Dabei gilt eine Senkung vom breiten Marktkonsens als ausgeschlossen, allerdings erhoffen sich Anlegerinnen und Anleger Hinweise auf das weitere Vorgehen der Notenbank.

Datenseitig richten sich die Blicke am Dienstag auf die ZEW-Salden aus Deutschland. Darüber hinaus werden in den Vereinigten Staaten Immobiliendaten veröffentlicht.

Die Experten der Helaba rechnen mit einem ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen etwa auf dem Vormonatsniveau und zeigten sich damit gegenüber der Konsensschätzung etwas zurückhaltender. "Darüber hinaus wird wohl der Saldo der Lagebeurteilungen wie schon in den letzten Monaten sehr weit im negativen Bereich liegen. Selbst ein neues Tief kann nicht ausgeschlossen werden."

Unternehmensseitig dürfte den Aktien der Semperit Aufmerksamkeit zukommen, nachdem das Unternehmen seine Bücher geöffnet hatte. Dies gab einen Blick auf ein schwieriges Jahr 2023. Das Ergebnis nach Steuern verschlechterte sich von minus 6,6 auf minus 17,1 Mio. Euro.

Laut den Experten der Baader hat die Semperit ihre Prognosen etwas übertroffen. Insgesamt war der Ausblick allerdings tief angesetzt. Die Guidance für den Gewinn vor Abschreibungen und Steuern (EBITDA) führe zu weiteren Risiken von kurzfristigen Gewinnanpassungen.

Die s Immo prüft indes einen Ausstieg aus dem deutschen Immobilienmarkt. Vorstand und Aufsichtsrat haben am Montag entschieden, das seit Herbst 2022 laufende Verkaufsprogramm in Deutschland auf das gesamte deutsche Portfolio auszuweiten. In diesem Zusammenhang prüft die Gesellschaft Einzel- und Portfolio-Verkäufe ebenso wie einen möglichen kompletten Rückzug aus dem deutschen Immobilienmarkt.

Am Montag hatte der ATX um 0,56 Prozent höher bei 3.429,30 Punkten geschlossen. Bei den Aktien von Lenzing ging es mit minus 3,5 Prozent am Vortag abermals bergab. Am vergangenen Freitag hatten die Titel mit einem satten Kursminus von 13 Prozent auf schwache Geschäftszahlen 2023 reagiert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Warimpex +9,09% 0,84 Euro Flughafen Wien +3,88% 50,90 Euro Agrana +2,62% 13,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Lenzing -3,50% 24,85 Euro DO&CO -1,96% 140,20 Euro Addiko Bank -0,98% 15,10 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982