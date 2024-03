Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag knapp behauptet aufnehmen. Eine vorbörsliche Indikation zeigt den ATX mit einem Minus von 0,2 Prozent. Auch an anderen Börsen werden am letzten Handelstag vor dem Osterwochenende keine größeren Bewegungen mehr erwartet. Viele Anleger dürften sich zudem vor den am Freitag anstehenden US-Inflationsdaten nicht mehr positionieren wollen.

Zu den Aktien im Fokus könnte am Donnerstag die Immofinanz gehören. Die Immofinanz hat sich operativ im Geschäftsjahr 2023 gesteigert, ist unterm Strich aber in die rote Zone gerutscht, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte.

Die Zahlen waren operativ gut ausgefallen, das Finanzergebnis war aber schlechter als erwartet, schreiben die Analysten der Erste Group. Unterm Strich sehen sie das Zahlenwerk neutral für den Aktienkurs.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,70 Prozent höher bei 3.523,44 Punkten geschlossen. Die größten Gewinner im prime market waren nach gut aufgenommenen Jahresergebnissen die Aktien von FACC und legten 5,7 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

FACC +5,71% 6,29 Euro Lenzing +4,36% 32,30 Euro s Immo +2,94% 17,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

DO&CO -3,08% 138,60 Euro Pierer Mobility -2,55% 45,80 Euro OMV -0,92% 42,91 Euro

ISIN AT0000999982