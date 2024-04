Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte die Sitzung am Donnerstag mit knapp behaupteten Notierungen aufnehmen. Gegen 8.20 Uhr stand eine Indikation auf den ATX um sehr magere 0,02 Prozent im Minus. Auch die europäischen Leitbörsen sollten den Handelstag wenig verändert aufnehmen.

Negative Vorgaben lieferte am Mittwochabend die Wall Street. An den US-Börsen hatten unerwartet hohe Inflationszahlen und dadurch schwindende Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung in der weltgrößten Volkswirtschaft die Aktienkurse belastet.

Die EZB-Entscheidung und die anschließende Pressekonferenz der EZB-Präsidentin ziehen heute die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich, schreiben die Helaba-Analysten. Eine Zinssenkung werde von der überwiegenden Mehrheit der Akteure nicht erwartet und so sollte der Einlagenzins bei 4,00 Prozent verharren. Die Helaba-Experten erwarten, dass die Zinsen um 25 Basispunkte im Juni gesenkt und weitere Lockerungen bis Jahresende folgen werden.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene UBM mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld. Der Wiener Immobilienentwickler hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Verlust von 39,4 Mio. Euro vor Steuern abgeschlossen. Als Hauptgrund nennt das Unternehmen Wertberichtigungen von Projekten und Immobilien um 70 Mio. Euro und einen weiterhin schwierigen Transaktionsmarkt. Für 2023 soll deshalb keine Dividende ausgeschüttet werden. Laut Analysten der Erste Group entsprachen die endgültigen Zahlen von UBM den in März präsentierten vorläufigen Ergebnissen.

Die Wiener Börse hat das Geschäft am Mittwoch klar in der Verlustzone beendet. Den ATX belasteten am Berichtstag unerwartet hoch ausgefallene US-Inflationszahlen sowie ein Dividendenabschlag bei den BAWAG-Aktien. So stand der Leitindex zum Sitzungsende 0,58 Prozent tiefer bei 3.565,22 Punkten.

Die im europäischen Vergleich schwache Entwicklung des Leitindex war jedoch auch technischen Ursprungs. BAWAG-Aktien büßten nämlich angesichts eines Dividendenabschlags von 5,00 Euro optisch starke 6,1 Prozent oder 3,65 Euro ein. Der ATX Total Return, der auch Dividendenausschüttungen miteinbezieht, erreichte vor diesem Hintergrund einen Aufschlag von 0,16 Prozent.

ste/spa

ISIN AT0000999982