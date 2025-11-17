Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag knapp behauptet in den Handel starten. Der ATX wird kurz nach Handelsbeginn mit einem Minus von 0,2 Prozent indiziert. Auch an anderen Börsen in Europa wird nur wenig Bewegung erwartet.

Viele Anleger dürften derzeit die im Wochenverlauf anstehenden US-Daten abwarten, die nach dem Shutdown-Ende nachgeholt werden. Bevor am Donnerstag die Jobdaten für September kommen sollen, sind die Marktteilnehmer laut den Experten der Helaba auf "alternative Informationsquellen angewiesen", darunter regionale Stimmungsindikatoren wie der zu Wochenbeginn erwartete Empire-State-Index.

Am Freitag hatte der ATX um 0,99 Prozent schwächer bei 4.853,39 Punkten geschlossen. Belastet wurden die Börsen am Freitag von Gewinnmitnahmen. Nach der jüngsten Rekorden mehrten sich Zweifel an den Bewertungsniveaus der Tech-Aktien, hieß es. Zudem hatten einige US-Notenbankvertreter mit ihren Aussagen den Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer verliehen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Austriacard +6,38% 5,25 Euro Pierer Mobility +4,32% 14,48 Euro Strabag +2,27% 72,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Frequentis -4,79% 67,60 Euro DO&CO -4,43% 181,20 Euro RHI Magnesita -4,33% 26,50 Euro

ISIN AT0000999982