ATX
|
4 825,52
|
-27,87
|
-0,57 %
|
17.11.2025 08:59:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet
Viele Anleger dürften derzeit die im Wochenverlauf anstehenden US-Daten abwarten, die nach dem Shutdown-Ende nachgeholt werden. Bevor am Donnerstag die Jobdaten für September kommen sollen, sind die Marktteilnehmer laut den Experten der Helaba auf "alternative Informationsquellen angewiesen", darunter regionale Stimmungsindikatoren wie der zu Wochenbeginn erwartete Empire-State-Index.
Am Freitag hatte der ATX um 0,99 Prozent schwächer bei 4.853,39 Punkten geschlossen. Belastet wurden die Börsen am Freitag von Gewinnmitnahmen. Nach der jüngsten Rekorden mehrten sich Zweifel an den Bewertungsniveaus der Tech-Aktien, hieß es. Zudem hatten einige US-Notenbankvertreter mit ihren Aussagen den Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer verliehen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:
Austriacard +6,38% 5,25 Euro Pierer Mobility +4,32% 14,48 Euro Strabag +2,27% 72,10 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:
Frequentis -4,79% 67,60 Euro DO&CO -4,43% 181,20 Euro RHI Magnesita -4,33% 26,50 Euro
mik/rst
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 825,52
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.