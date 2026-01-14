Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Am Wiener Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch zum Handelsstart leicht in den Minusbereich gehen. Bankenindikationen sahen den ATX rund 50 Minuten vor Sitzungsauftakt 0,11 Prozent im Minus. Auch das europäische Umfeld wird zum Handelsstart nur wenig verändert erwartet. Negative Vorgaben hatte die Wall Street am Vortag nach ihrem jüngsten Rekordkurs geliefert.

Die Aufmerksamkeit der internationalen Finanzmarktakteure richtet sich heute vor allem in die USA, nicht nur weil Donald Trump jederzeit für Überraschungen sorgen kann, sondern weil sich vor allem US-Daten im Kalender finden, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Der Fokus liegt dabei zunächst auf den Einzelhandelsumsätzen des Monats November, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten die OMV und Bajaj Mobility mit Nachrichten ins Blickfeld der Anleger. Der teilstaatliche Energiekonzern OMV hat laut Reuters den Zuschlag für eine neue Lizenz zur Öl- und Gasförderung in Norwegen erhalten. Das Unternehmen ist eine von 19 Firmen, denen der norwegische Energieminister Terje Aasland Betreiberlizenzen zugeteilt hat.

Die KTM AG führt ihre Neuausrichtung fort und baut dazu rund 500 Beschäftigte ab. Hauptsächlich seien Angestellte und das mittlere Management betroffen, teilte die Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) am Dienstagabend mit.

An der Wiener Börse ist der ATX am Dienstag etwas von seinem Rekordniveau zurückgefallen. Inflationsdaten und erste Zahlen aus dem Bankensektor in den USA fielen tendenziell besser als erwartet aus, gaben den heimischen Werten jedoch keine positiven Impulse. Nachdem er sein Rekordhoch im Vormittagshandel noch leicht nach oben geschraubt hatte, schloss der heimische Leitindex 0,55 Prozent im Minus bei 5.410,30 Punkten.

Auf Analystenebene meldete sich Barclays mit einer Sektorstudie zu den europäischen Bankenwerten. Die Aktien der heimischen Erste Group werden darin auf die Empfehlungsliste "top ideas" gesetzt und mit dem Anlagevotum "overweight" zum Kauf empfohlen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Addiko Bank +5,00% 25,20 Euro Polytec +4,36% 3,59 Euro Rosenbauer +2,31% 48,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Raiffeisen Bank International -4,22% 36,76 Euro Wienerberger -3,23% 28,80 Euro Vienna Insurance Group -3,13% 65,10 Euro

