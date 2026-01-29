Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse wird am Donnerstag mit knapp behaupteter Tendenz erwartet. Bankenindikationen sehen den heimischen Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Handelsbeginn knappe 0,06 Prozent im Minus. Am Vortag hatte der ATX noch erneut ein Rekordhoch markiert. Auch der Handelsauftakt an den europäischen Leitbörsen sollte wenig verändert ablaufen.

Die US-Notenbank hat die Leitzinsen am Vorabend wie erwartet unverändert belassen. Klare Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Lockerung der Geldpolitik gab es zudem von der Fed nicht. Datenseitig richten sich die Blicke auch am Berichtstag in die USA, dort werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe publiziert, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt rückte Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Die KTM-Mutter hat 2025 zwar fast die Hälfte des Umsatzes verloren, dank Sanierungsgewinnen wird das Unternehmen aber einen Gewinn nach Steuern von 590 Mio. Euro ausweisen. Dabei wurde ein Sanierungsgewinn von 1,19 Mrd. Euro verbucht. Der Umsatz ging um 46 Prozent auf 1 Mrd. Euro zurück. Der operative Gewinn (EBIT) belief sich auf 748 Mio. Euro, nach 1,18 Mrd. Euro Verlust im Jahr davor.

Weiters haben die Analysten der kanadischen Bank RBC ihr Anlagevotum für die OMV-Aktie von "Sector Perform" auf "Underperform" zurückgenommen. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Titel des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens von 50 auf 46 Euro nach unten revidiert. Zur Wochenmitte hatten die OMV-Papiere bei 49,74 Euro geschlossen.

Am Mittwoch hatte die Wiener Börse gut behauptet geschlossen und damit den Rekordkurs sehr gebremst fortgesetzt. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich um dünne 0,02 Prozent auf 5.620,66 Einheiten.

Am heimischen Aktienmarkt lag zur Wochenmitte auf Unternehmensebene eine sehr ruhige Meldungslage vor. Auch von Analystenseite gab es keine neuen Meinungen. Die Strabag-Aktien kamen um 2,6 Prozent zurück. Am Dienstag waren die Titel des Baukonzerns in Reaktion auf eine erhöhte Gewinnprognose um fast zwölf Prozent hochgesprungen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Austriacard +9,03% 7,00 Euro Porr +2,31% 35,45 Euro Lenzing +1,70% 26,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Addiko Bank -3,47% 25,00 Euro Strabag -2,56% 87,70 Euro Rosenbauer -2,04% 47,90 Euro

