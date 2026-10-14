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14.10.2026 08:39:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch knapp behauptet erwartet. Eine Bankenindikation taxierte den Leitindex ATX rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem knappen Minus von 0,08 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen sollten nur wenig verändert der Handel aufnehmen. Leicht negative Vorgaben hatten die US-Börsen am Vorabend geliefert. Zudem legten die Rohölnotierungen in der Früh wieder etwas zu.

Die Tagung von IWF und Weltbank in Bangkok sorgt heute für eine Fülle von Redebeiträgen der EZB- und Fed-Vertreter, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Neben den aktuellen Inflationsgefahren könnten Themen wie die langfristige Finanzierbarkeit der Staatsschulden auf der Agenda stehen. Die Experten rechnen aber nicht damit, dass die erhöhten Zinserhöhungserwartungen forciert werden.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch sehr dünn. Die Wiener Börse ist am Dienstag mit moderaten Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX baute 0,27 Prozent auf 6.627,90 Punkte auf. Entlastung kam von den fallenden Ölpreisen, was die Inflationssorgen dämpfte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility +3,46% 32,85 Euro RHI Magnesita +2,68% 34,50 Euro Verbund +1,90% 67,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Lenzing -6,34% 10,64 Euro AT&S -6,05% 202,00 Euro Polytec -3,33% 5,80 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982

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US-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
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