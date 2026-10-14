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14.10.2026 08:39:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet
Die Tagung von IWF und Weltbank in Bangkok sorgt heute für eine Fülle von Redebeiträgen der EZB- und Fed-Vertreter, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Neben den aktuellen Inflationsgefahren könnten Themen wie die langfristige Finanzierbarkeit der Staatsschulden auf der Agenda stehen. Die Experten rechnen aber nicht damit, dass die erhöhten Zinserhöhungserwartungen forciert werden.
Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch sehr dünn. Die Wiener Börse ist am Dienstag mit moderaten Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX baute 0,27 Prozent auf 6.627,90 Punkte auf. Entlastung kam von den fallenden Ölpreisen, was die Inflationssorgen dämpfte.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
Pierer Mobility +3,46% 32,85 Euro RHI Magnesita +2,68% 34,50 Euro Verbund +1,90% 67,10 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
Lenzing -6,34% 10,64 Euro AT&S -6,05% 202,00 Euro Polytec -3,33% 5,80 Euro
ste/moe
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