Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag knapp im Minus in den Handel am Feiertag starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX zeigte rund 15 Minuten vor dem Handelsstart einen Abschlag von 0,2 Prozent. An anderen europäischen Börsen werde kleine Gewinne erwartet.

Die Zinserhöhung der US-Notenbank Fed vom Vorabend dürfte die Börsen insgesamt nicht verunsichert haben, hieß es. Die Fed hatte im Kampf gegen die auf 40-Jahreshochs gestiegene Inflation ihre Leitzinsen um 75 Basispunkte erhöht, das ist die stärkste Zinserhöhung seit 1994.

Nachrichten gab es am Vorabend vom ATX-Schwergewicht Erste Group. Willibald Cernko wird ab 1. Juli 2022 Vorstandschef des Bankkonzerns. Der derzeitige Firmenkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich wurde vom Aufsichtsrat der Erste Group in einer außerordentlichen Sitzung zum Nachfolger von CEO Bernd Spalt bestellt, der vor einem Monat überraschend angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,59 Prozent höher bei 3.135,78 Punkten geschlossen. Mayr-Melnhof-Aktien legten nach einem gut aufgenommenen Geschäftsausblick 10,2 Prozent zu. Die Gewinnprognosen des Kartonherstellers waren Analysten zufolge überraschend stark ausgefallen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Mayr-Melnhof +10,22% 164,00 Euro Do&Co +8,56% 90,00 Euro Porr +4,38% 13,34 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

UBM Development -3,23% 36,00 Euro FACC -2,66% 7,32 Euro Immofinanz -1,87% 15,24 Euro

mik

