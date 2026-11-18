Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch mit leichten Verlusten erwartet. Eine Bankenindikation taxierte den Leitindex ATX rund 40 Minuten vor Sitzungsauftakt um knappe 0,01 Prozent niedriger. Auch die europäischen Leitbörsen sollten zum Start eine knapp behauptete Tendenz aufweisen.

Die Stimmung am europäischen Aktienmarkt ist getrübt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die Volatilität sei hoch, was auch auf den schwankungsanfälligen Technologiesektor zurückzuführen ist. Einerseits will man nach Einschätzung der Experten den Wachstumstrend und die strukturellen Chancen des KI-Sektors nicht verpassen, andererseits sorgt man sich immer wieder um eine möglicherweise zu hohe Bewertung und es gibt Verunsicherung wegen der Turbulenzen rund um Nvidia. Immerhin haben die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Tech-Konzerns die Erwartungen der Analysten übertreffen können, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich Erste Group zur FACC-Aktie und revidierte ihr Kursziel für die Aktie des Luftfahrtzulieferers leicht von 19,5 auf 20,5 Euro nach oben. Gleichzeitig wurde die Anlageempfehlung "Buy" bestätigt.

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit kräftigen Verlusten aus dem Handel gegangen. Besonders unter Druck standen die Techwerte. Für den ATX ging es 1,65 Prozent auf 6.521,88 Punkte hinunter. Die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S gingen am Ende des ATX 3,2 Prozent hinunter.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

FACC +2,52% 13,82 Euro Flughafen Wien +1,60% 50,80 Euro Mayr-Melnhof +1,35% 75,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Frequentis -5,07% 65,50 Euro Rosenbauer -4,30% 53,40 Euro Semperit -3,47% 15,30 Euro

ste/moe

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