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24.06.2026 08:29:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp im Plus erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch mit einer gut behaupteten Tendenz erwartet. Eine Bankenindikation taxierte den heimischen Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Handelsstart mit plus 0,10 Prozent. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen sollte es zum Sitzungsauftakt nur wenig Bewegung geben.

Positive Vorgaben kamen von den Aktienmärkten in Asien, nachdem diese am Vortag noch wegen der Talfahrt der Technologiewerte merklich unter Verkaufsdruck gestanden haben. Die Augen der Anleger bleiben vor den später erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Micron auf die jüngste Korrektur im Technologiesektor gerichtet.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr magere Meldungslage vor. Die Titel von Frequentis werden am Berichtstag ex Dividende gehandelt.

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit Verlusten beendet und folgte damit den wichtigsten europäischen Börsen. Der Leitindex ATX verlor zum Handelsschluss 0,74 Prozent auf 6.545,85 Punkte, lag im Tagesverlauf aber schon bei fast 2,5 Prozent im Minus.

In Österreich haben die Papiere des steirischen Halbleiterunternehmens AT&S den negativen asiatischen Trend zu spüren bekommen. Sie gaben zum Tagesschluss 6,7 Prozent ab, nachdem sie am Montag noch knapp sechs Prozent zulegen konnten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Strabag +2,48% 91,00 Euro Porr +1,57% 45,40 Euro FACC +1,31% 18,56 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

AT&S -6,69% 223,00 Euro Lenzing -4,61% 25,85 Euro Polytec -2,97% 4,25 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982

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