Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht erholt erwartet

Nachdem der ATX der Wiener Börse am Montag mit einem Abschlag von 1,29 Prozent aus dem Tag gegangen ist, dürfte er am Dienstag etwas erholt starten. Eine Bankenindikation sah den heimischen Leitindex rund 40 Minuten vor Start bei leichten plus 0,1 Prozent. Auch an den anderen europäischen Börsen wird eine Aufwärtstendenz erwartet. Grund für die schwache Performance am Montag waren eine neuerliche Eskalation im Iran-Krieg und schlechte Vorgaben der weltweiten Börsen.

Für Beruhigung sorgt derzeit, dass US-Präsident Donald Trump den Abschluss einer Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs in den nächsten Tagen in Aussicht gestellt hat. "Wir befinden uns in den letzten Zügen dessen, was ein sehr, sehr gutes Abkommen sein wird", sagte Trump am Dienstag. Zudem wurden nach den Worten des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu die Angriffe auf den Iran eingestellt.

Die Augen sind heute konjunkturell auf die USA gerichtet. Dort steht am frühen Nachmittag die Handelsbilanz zur Veröffentlichung an. "Es wird weiterhin mit einem deutlichen Fehlbetrag gerechnet. Darauf hatte bereits der Saldo der Warenbilanz hingewiesen", schreiben die Analysten der Helaba in einem Bericht.

Vorher richteten sich international die Blicke auf die deutschen Werte zur Industrieproduktion und dem Export. Demnach sind die deutschen Exporte im April trotz der Belastungen der Weltwirtschaft durch den Iran-Krieg den dritten Monat in Folge gewachsen. Die Ausfuhren stiegen wegen der höheren Nachfrage aus Europa und den USA um 0,9 Prozent zum Vormonat auf 136,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.

In Österreich war es in der Früh noch ruhig.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

AT&S 4,20 % 138,80 Euro Zumtobel 1,28 % 3,95 Euro UBM 1,17 % 17,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

OMV -6,94 % 59,00 Euro voestalpine -3,14 % 45,72 Euro Wienerberger -2,93 % 23,18 Euro

moe/ste

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