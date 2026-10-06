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06.10.2026 08:47:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht gestärkt erwartet

Nachdem der Leitindex ATX der Wiener Börse gestern den Tag mit einem Plus von 0,41 Prozent abgeschlossen hat, wird er heute zum Start mit einem leichten Zuwachs erwartet. Bankenindikationen taxieren den ATX rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn mit plus 0,16 Prozent auf 6.757 Punkten. An den wichtigsten europäischen Börsen werden ebenfalls leichte Gewinne vorhergesagt.

An den Finanzmärkten hält die Nervosität laut den Analysten der Helaba an, auch wenn es zu Beginn der Woche eine Beruhigung gegeben hat. Für Entspannung dürfte der rückläufige Ölpreis beigetragen haben, heißt in ihrem Kommentar weiter. Steigende Renditen europäischer Staatsanleihen und unverändert hohe Energiepreise begrenzten das Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte, erklärt wiederum Andreas Lipkow von CMC Markets. "Insgesamt dürfte die datenarme Handelswoche weiter von den Energiepreisen und Anleiherenditen dominiert werden" prognostizierte der Marktanalyst. Der Brent-Ölpreis war am Dienstagmorgen auf weiterhin hohem Niveau nur wenig verändert.

Unternehmensseitig liegt heute in Österreich eine Analyse der kanadischen Bank RBC zur OMV vor. Die Anteilscheine des Ölkonzerns wurden von "Underperform" auf "Sector Perform" gesetzt und das Kursziel von 65,00 auf 70,00 Euro erhöht. Laut RBC hat sich die Kursentwicklung der OMV in diesem Jahr trotz des Drucks durch das Engagement im Nahen Osten als widerstandsfähig erwiesen. Eine vorübergehende Entspannung im durch Überangebot geprägten Abschwung der Chemiebranche habe die Stimmung gestützt. OMV haben gestern den Handelstag mit einem Plus von 0,78 Prozent auf 71,05 Euro beendet.

Wienerberger senkt wegen der schleppenden Baukonjunktur erneut seine Ergebnisprognose. Im dritten Quartal sei der saisonale Aufschwung der Bautätigkeit nach der Sommerpause im September weniger ausgeprägt ausgefallen als erwartet, teilte der Ziegelhersteller am Dienstag mit. Wienerberger gewannen gestern 0,1 Prozent auf 16,69 Euro.

Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom wiederum hat in den USA einen Mautauftrag im Wert von 32 Mio. US-Dollar (28,6 Mio. Euro) erhalten. Das Unternehmen übernimmt Planung, Bau, Wartung und Betrieb für die Verlängerung des Triangle Expressway im US-Bundesstaat North Carolina um 16 Kilometer, wie Kapsch am Dienstag mitteilte. Kapsch TrafficCom gingen gestern mit plus 0,75 auf 4,05 Euro aus dem Tag.

Am Montag hatte der ATX um 0,41 Prozent höher bei 6.746,05 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

EuroTeleSites +2,94% 4,55 Euro Schoeller-Bleckmann +2,44% 29,40 Euro Frequentis +2,08% 68,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Austriacard -2,00% 9,80 Euro Rosenbauer -1,90% 62,00 Euro Porr -1,90% 31,05 Euro

moe/ger

ISIN AT0000999982

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ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
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