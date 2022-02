Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit leicht höheren Kursen in den Handel starten. Rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein Plus von 0,12 Prozent.

Weiterhin wird das Geschehen an den Finanzmärkten von den eingehenden Nachrichten rund um die Ukraine-Krise dominiert, wie die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick schreiben. Die erneut aufkeimende Unsicherheit im schwelenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hatte am gestrigen Donnerstag für satte Verluste an der Wall Street gesorgt.

Nachdem jüngst die Angst vor einer russischen Invasion in der Ukraine wieder zugenommen hatte, sorgten Meldungen über ein für die kommende Woche anberaumtes Treffen zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken wieder für etwas mehr Zuversicht. Das dürfte auch die europäischen Börsen zum Handelsstart etwas stützen.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,61 Prozent schwächer bei 3.884,58 Punkten geschlossen. Inmitten einer sehr schwachen internationalen Börsenstimmung absolvierte auch der heimischen Aktienmarkt einen klar negativen Tag. Vor allem die anhaltenden Sorgen der Anleger vor einem Einmarsch Russlands in der Ukraine belasteten merklich. Die heimischen Werte aus der Ölbranche wurden von den Abgaben am Ölmarkt belastet, so gaben die Papiere der SBO um über 5 Prozent nach und OMV verloren 2,5 Prozent. Auch die Anteile der Raiffeisen Bank International (RBI) schlossen um 4,6 Prozent schwächer.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Verbund +2,89% 96,10 Euro Zumtobel +2,62% 8,62 Euro Kapsch TrafficCom +0,97% 14,64 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Schoeller-Bleckmann -5,23% 40,75 Euro Raiffeisen Bank International -4,58% 25,00 Euro Frequentis -3,94% 26,80 Euro

pma/spo

