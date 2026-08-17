Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht höher erwartet

Nachdem die Wiener Börse am Freitag mit einem leichten Zuwachs aus dem Handel gegangen war, wird sie auch am Montag mit leichten Aufschlägen erwartet. Eine Bankenindikation sah den Leitindex ATX rund 40 Minuten vor Handelsstart mit plus 0,13 Prozent bei 6.737 Punkten.

Die Blicke sind nach wie vor auf den Konflikt zwischen den USA und dem Iran gerichtet. Unsicherheiten diesbezüglich bewegten die Märkte, auch wegen steigender Ölpreise. Mittlerweile liegt der Preis rund um die 90 Dollar für das Fass (159 Liter). Die USA bereiten mittlerweile eine beispiellose Verschärfung ihrer Sanktionen vor, um den Iran wirtschaftlich vollends zu isolieren. Nach der Ankündigung von US-Finanzminister Scott Bessent, bereits diese historisch einmaligen Maßnahmen gegen Teheran zu verhängen, prüft die Regierung von Donald Trump nun drastische Schritte.

Bezüglich der Konjunktur werden heute laut Experten der Helaba die Marktteilnehmer die Aufmerksamkeit wohl vor allem auf den Empire-State-Index lenken. Die Fed-Stimmungsumfrage im Verarbeitenden Gewerbe in der Region New York ist das erste regionale Stimmungsbarometer und hat daher potenziell einen Einfluss auf das Marktgeschehen.

In Österreich wird ein ruhiger Tag erwartet. Der Papier- und Kartonhersteller Mayr-Melnhof hat heute bekanntgegeben, in Deutschland das Recyclingkartonwerk R.D.M. Arnsberg zu kaufen. Der Abschluss des Deals, der noch wettbewerbsrechtlich geprüft werden muss, wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Pierer Mobility +7,01% 37,40 Euro Polytec +5,49% 5,00 Euro FACC +4,17% 17,48 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

RHI Magnesita -3,36% 34,50 Euro Frequentis -3,34% 72,30 Euro voestalpine -3,20% 45,32 Euro

moe/ger

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