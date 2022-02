Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag etwas leichter in den Handel starten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisiert eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein moderates Minus von 0,14 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen leicht negativen Handelsauftakt an.

Die Nervosität an den Finanzmärkten ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten weiterhin groß. So wird nach Einschätzung der Experten über die Belastbarkeit der ersten Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt spekuliert. Eine dauerhafte Lösung zeichnet sich noch nicht ab und die Laune der Marktteilnehmer kann sich schnell wieder eintrüben, hieß es weiter.

Auf Unternehmensseite legte am heimischen Aktienmarkt AMAG Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor. Deutlich höhere Aluminiumpreise sowie ein Anstieg bei den Absatzmengen haben dem Aluminiumkonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Zudem stehen Geschäftsergebnisse von Do&Co zur Veröffentlichung auf dem Kalender. Weiters werden von der Strabag Umsatzzahlen und der Auftragseingang für das 4. Quartal 2021 vorgelegt.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit einem kleinem Plus geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,24 Prozent bei 3.948,15 Punkten. Gut gesucht waren in Wien die beiden Ölwerte im prime market. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann stiegen um 6,17 Prozent. Titel des Öl- und Gaskonzerns OMV legten 2,10 Prozent zu. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölaktien nach einer Erholung der Rohölpreise unter den größeren Gewinnern.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Schoeller-Bleckmann +6,17% 43,00 Euro Strabag +2,84% 39,90 Euro EVN +2,42% 25,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Raiffeisen Bank International -3,32% 26,20 Euro AT&S -1,34% 51,70 Euro Erste Group -1,30% 41,91 Euro

ste/pma

ISIN AT0000999982