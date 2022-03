Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch knapp behauptet eröffnen. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn notierte eine ATX-Bankenindikation um 0,2 Prozent leicht im Minus. Im Zentrum stand zuletzt neben dem Ukraine-Krieg auch die inverse Zinskurve in den USA.

Denn erstmals seit zweieinhalb Jahren übersteigt die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen diejenige der zehnjährigen. Die kürzer laufenden Bonds rentierten am Dienstag bei 2,453 Prozent und die länger laufenden bei 2,398 Prozent.

Der Renditeabstand, im Fachjargon Spread genannt, zwischen den Schuldtiteln mit diesen Laufzeiten dient als Indikator für die Gesundheit einer Volkswirtschaft. Werfen die kürzer laufenden Titel mehr ab als die länger laufenden, sprechen Experten von einer "inversen Renditekurve". Sie gilt als Vorbote einer Rezession. Einige Marktexperten wollten diese Entwicklung allerdings nicht überbewerten.

Mit Hinblick auf den Ukraine-Konflikt schrieben die Helaba-Analysten in der Früh: "Die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine setzen sich zwar fort, dafür gibt es aber Fortschritte bei den Verhandlungen in Istanbul, die auf eine Entspannung hoffen lassen."

Konjunkturdatenseitig werden am heutigen Handelstag neben dem EU-Industrievertrauen und den Konsumentenpreisen in Deutschland, die beide für den März erhoben wurden, auch einige Reden wichtiger Notenbanker erwartet. Sich zu Wort melden, sollen neben der EZB-Chefin Christine Lagarde und einigen anderen EZB-Vertreter auch die Fed-Währungshüter Thomas Barkin und Esther George.

Unternehmensseitig stand die FACC im Fokus. Der oberösterreichische Luftfahrt-Zulieferer hat das Geschäftsjahr 2021 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen. Unter dem Strich (Ergebnis nach Steuern) stand ein Verlust von 23,6 Mio. Euro, nach 77 Mio. Euro im Vorjahr 2020. Damit wurden vorläufige Zahlen bestätigt.

Am Dienstag hatte der ATX um satte 3,58 Prozent höher bei 3.381,67 Punkten geschlossen. Marktbeobachter verwiesen am Vortag auf erste Signale einer möglichen Entspannung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Die Ölpreise gerieten dabei angesichts der Nachrichten wieder unter Abgabedruck. Auch der Goldpreis kam merklich zurück, der Euro konnte hingegen zulegen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Raiffeisen Bank International +8,93% 13,66 Euro OMV +5,72% 44,75 Euro Andritz +5,55% 42,98 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Schoeller-Bleckmann -2,03% 48,30 Euro Telekom Austria -1,97% 6,96 Euro Frequentis -1,06% 28,10 Euro

sto/ste

ISIN AT0000999982