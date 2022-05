Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag geringfügig schwächer in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte kurz vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,3 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden kleine Abgaben erwartet.

Der Frühhandel dürfte sich am heutigen Feiertag ruhig gestalten. Wichtige Unternehmensmeldungen lagen nicht vor.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,88 Prozent höher bei 3.324,71 Punkten geschlossen. Angetrieben wurde der Index vor allem von Höhenflug der Verbund-Aktie. Die Titel des Stromerzeugers legten nach Ankündigung einer Sonderdividende 9,4 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Verbund +9,35% 91,25 Euro EVN +3,70% 23,80 Euro CA Immo +3,25% 30,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Frequentis -3,67% 28,90 Euro Semperit -2,49% 19,60 Euro UBM Development -2,47% 39,50 Euro

