Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag nach zwei Minustagen in Folgen erneut mit einem Minus in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte etwa eine Dreiviertelstunde vor Handelsauftakt einen leichten Rückgang von 0,14 Prozent. Marktbeobachter verweisen auf negative Vorgaben von der Wall Street. Die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten hingegen einen leicht positiven Handelsauftakt an.

Zinsängste belasten tendenziell und diese sind nicht geringer geworden, schreiben die Helaba-Analysten. Das datenseitige Interesse gilt heute laut den Experten dem ADP-Report und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Sie liefern letzte Indikationen für den Arbeitsmarktbericht, der am Freitag zur Veröffentlichung ansteht, hieß es weiter.

Zum heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch sehr dünn. Die Aktien von UNIQA werden am Berichtstag ex Dividende gehandelt.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel im Minus beendet. Der Leitindex ATX ermäßigte sich um 0,40 Prozent auf 3.313,16 Einheiten. Verkaufsdruck gab es bei den Papieren der Stromversorger zu beobachten. Verbund-Anteilsscheine ermäßigten sich um 2,2 Prozent. Bei der EVN gab es ebenfalls ein Minus von 2,2 Prozent zu sehen.

Unter den weiteren Schwergewichten schwächten sich voestalpine um 1,4 Prozent ab. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 1,4 Prozent verbuchen. OMV-Titel gaben 0,8 Prozent nach. Erste Group verteuerten sich hingegen um 0,9 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Zumtobel +5,67% 7,08 Euro Polytec +4,51% 6,49 Euro Porr +2,88% 12,86 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

PIERER MOBILITY AG -3,38% 71,50 Euro UBM Development -2,78% 38,50 Euro Verbund -2,16% 90,65 Euro

