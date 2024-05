Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte mit moderaten Verlusten in den Feiertagshandel am Pfingstmontag starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex signalisierte knapp vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,4 Prozent.

Der Handel am Feiertag dürfte sich ruhig gestalten. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. An anderen Börsen in Europa wird eine freundliche Eröffnung erwartet.

Am Freitag hatte der ATX um 1,15 Prozent höher bei 3.750,48 Punkten geschlossen. Start gesucht waren AT&S und legten 4,2 Prozent zu. Gute Nachfrage gab es auch in BAWAG (plus 3,5 Prozent). Angetrieben wurden die Börsen zuletzt weiter von der Aussicht auf anstehende Zinssenkungen der großen Notenbanken.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AT&S +4,24% 22,60 Euro BAWAG +3,53% 60,15 Euro Frequentis +3,03% 27,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Pierer Mobility -3,66% 39,50 Euro EuroTeleSites -2,83% 3,78 Euro CA Immo -1,54% 29,34 Euro

