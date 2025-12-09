ATX
|
5 129,53
|
29,85
|
0,59 %
|
09.12.2025 08:25:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet
Der Blick dürfte weiter stark auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sein. Marktseitig wird aber mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auf eine Reduktion des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte gesetzt, schreiben die Analysten der deutschen Landesbank Helaba. Bei der Helaba meint man weiters, dass "das Risiko einer Enttäuschung an den Finanzmärkten mithin erhöht scheint". Weiters würden keine wichtige Datenveröffentlichungen anstehen.
Unternehmensseitig war es am Dienstagmorgen noch ruhig.
Am Monat hatte der ATX im Feiertagshandel mit einem leichten Zuwachs von 0,25 Prozent bei 5.099,68 Punkten geschlossen, nachdem er mit 5.124 Einheiten eine weitere Rekordmarke gesetzt hatte, bevor ihm im Handelsverlauf die Luft ausgegangen war.
Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:
DO&CO +1,68% 193,80 Euro Vienna Insurance Group +1,55% 52,50 Euro BAWAG +1,51% 121,30 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:
Frequentis -3,44% 67,40 Euro Lenzing -2,92% 23,30 Euro Mayr-Melnhof -2,56% 79,80 Euro
moe/ste
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 129,53
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.