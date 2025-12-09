Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag weiter Pause von ihrer Rekordjagd machen. Rund 40 Minuten vor Handelsbeginn taxierten Bankenindikationen Österreichs Leitindex ATX mit 0,2 Prozent im Minus bei 5.089 Punkten. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen war wenig Bewegung zu registrieren. Die asiatischen Börsen lieferten gemischte Vorgaben.

Der Blick dürfte weiter stark auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sein. Marktseitig wird aber mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auf eine Reduktion des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte gesetzt, schreiben die Analysten der deutschen Landesbank Helaba. Bei der Helaba meint man weiters, dass "das Risiko einer Enttäuschung an den Finanzmärkten mithin erhöht scheint". Weiters würden keine wichtige Datenveröffentlichungen anstehen.

Unternehmensseitig war es am Dienstagmorgen noch ruhig.

Am Monat hatte der ATX im Feiertagshandel mit einem leichten Zuwachs von 0,25 Prozent bei 5.099,68 Punkten geschlossen, nachdem er mit 5.124 Einheiten eine weitere Rekordmarke gesetzt hatte, bevor ihm im Handelsverlauf die Luft ausgegangen war.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

DO&CO +1,68% 193,80 Euro Vienna Insurance Group +1,55% 52,50 Euro BAWAG +1,51% 121,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Frequentis -3,44% 67,40 Euro Lenzing -2,92% 23,30 Euro Mayr-Melnhof -2,56% 79,80 Euro

