Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet
Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke der Anleger auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und Frankreich. Daneben bleiben auch die Entwicklungen rund um den US-Angriff auf Venezuela im Fokus, wenngleich diese am Vortag bereits kaum belastend wirkten..
Auf Unternehmensebene blieb die Nachrichtenlage abgesehen von Analystenkommentaren überschaubar. Die kanadische Bank RBC bestätigte in einer Branchenstudie ihre "Sector Perform"-Einschätzung für die OMV-Aktien und beließ das Kursziel bei 50,0 Euro. Barclays wiederum hob die Titel von voestalpine und Wienerberger in separaten Sektorstudien positiv hervor.
Am Montag hatte der ATX um 0,80 Prozent höher bei 5.394,76 Punkten geschlossen. Stärkster Wert waren SBO, die von der Aussicht auf massive Investitionen in Venezuelas Ölförderanlagen profitierten.
Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:
Schoeller-Bleckmann +8,80% 30,90 Euro Pierer Mobility +5,61% 15,80 Euro Semperit +4,23% 12,82 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:
Rosenbauer -1,94% 45,60 Euro RHI Magnesita -1,59% 30,90 Euro Kapsch TrafficCom -1,04% 5,70 Euro
spa
ISIN AT0000999982
