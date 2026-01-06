Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Nach einer elftägigen Gewinnserie dürfte der ATX am Dienstag zunächst auf die Bremse treten. Bankenindikationen sahen den österreichischen Leitindex rund 45 Minuten vor Handelsbeginn um 0,2 Prozent tiefer bei 5.383 Punkten. Im europäischen Umfeld überwogen vorbörslich hingegen leicht positive Vorzeichen.

Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke der Anleger auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und Frankreich. Daneben bleiben auch die Entwicklungen rund um den US-Angriff auf Venezuela im Fokus, wenngleich diese am Vortag bereits kaum belastend wirkten..

Auf Unternehmensebene blieb die Nachrichtenlage abgesehen von Analystenkommentaren überschaubar. Die kanadische Bank RBC bestätigte in einer Branchenstudie ihre "Sector Perform"-Einschätzung für die OMV-Aktien und beließ das Kursziel bei 50,0 Euro. Barclays wiederum hob die Titel von voestalpine und Wienerberger in separaten Sektorstudien positiv hervor.

Am Montag hatte der ATX um 0,80 Prozent höher bei 5.394,76 Punkten geschlossen. Stärkster Wert waren SBO, die von der Aussicht auf massive Investitionen in Venezuelas Ölförderanlagen profitierten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann +8,80% 30,90 Euro Pierer Mobility +5,61% 15,80 Euro Semperit +4,23% 12,82 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Rosenbauer -1,94% 45,60 Euro RHI Magnesita -1,59% 30,90 Euro Kapsch TrafficCom -1,04% 5,70 Euro

spa

ISIN AT0000999982