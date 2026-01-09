ATX

5 403,24
-8,85
-0,16 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
09.01.2026 08:50:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag mit einem kleinen Minus in den Handel starten. Bankenindikationen sahen den Leitindex ATX rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn 0,02 Prozent tiefer. Damit würde der heimische Leitindex über dem Stand des Wochenbeginns liegen. Grundsätzlich herrscht eine gute Stimmung an den Aktienmärkten.

Die Meldungslage am heimischen Markt bleibt am Berichtstag unternehmensseitig weitgehend ruhig. Im Ukraine-Krieg signalisierte US-Präsident Donald Trump Unterstützung für ein neues Sanktionspaket gegen Russland wegen des andauernden Ukraine-Kriegs. "Ich hoffe, dass wir es nicht verwenden müssen", sagte er aber in einem Interview des US-Senders Fox News. Man habe bereits "große Sanktionen gegen Russland" verhängt, die russische Wirtschaft sei "sehr schlecht", sagte Trump. Russland sei jedoch größer als die Ukraine und ein einflussreicheres Land.

In Brüssel soll am Freitag der Weg für den Abschluss des EU-Freihandelsabkommens mit den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay geebnet werden. Bei einem Treffen von Vertretern der EU-Staaten ist geplant, die Unterzeichnung und den Abschluss des Deals zu vereinbaren. Es wird erwartet, dass die dafür notwendige qualifizierte Mehrheit zustande kommt. Sie erfordert, dass im Rat der Mitgliedstaaten 15 der 27 EU-Staaten zustimmen, und diese zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen.

Am Nachmittag werden die Finanzmarktakteure insbesondere auf den US-Arbeitsmarktbericht achten und dabei steht vermutlich die Zahl der neugeschaffenen Stellen im Vordergrund. Zuvor ziehen laut Helaba-Analysten die deutschen Produktionszahlen die Aufmerksamkeit auf sich. Die Vorgaben seien nach der gestrigen Überraschung bei den Industrieaufträgen per saldo positiv. Es müsse allerdings beachtet werden, dass die Aufträge vor allem dank inländischer Großbestellungen einen unerwarteten Schub bekommen haben, so die Experten.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,04 Prozent höher bei 5.412,09 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

UBM Development +4,95% 21,20 Euro Frequentis +4,11% 81,00 Euro DO&CO +2,90% 213,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -7,02% 32,45 Euro Semperit -3,53% 13,12 Euro FACC -3,14% 11,10 Euro

rst/lof

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 403,24 -0,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:35 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen