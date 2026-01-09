ATX
|
5 403,24
|
-8,85
|
-0,16 %
|
09.01.2026 08:50:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet
Die Meldungslage am heimischen Markt bleibt am Berichtstag unternehmensseitig weitgehend ruhig. Im Ukraine-Krieg signalisierte US-Präsident Donald Trump Unterstützung für ein neues Sanktionspaket gegen Russland wegen des andauernden Ukraine-Kriegs. "Ich hoffe, dass wir es nicht verwenden müssen", sagte er aber in einem Interview des US-Senders Fox News. Man habe bereits "große Sanktionen gegen Russland" verhängt, die russische Wirtschaft sei "sehr schlecht", sagte Trump. Russland sei jedoch größer als die Ukraine und ein einflussreicheres Land.
In Brüssel soll am Freitag der Weg für den Abschluss des EU-Freihandelsabkommens mit den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay geebnet werden. Bei einem Treffen von Vertretern der EU-Staaten ist geplant, die Unterzeichnung und den Abschluss des Deals zu vereinbaren. Es wird erwartet, dass die dafür notwendige qualifizierte Mehrheit zustande kommt. Sie erfordert, dass im Rat der Mitgliedstaaten 15 der 27 EU-Staaten zustimmen, und diese zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen.
Am Nachmittag werden die Finanzmarktakteure insbesondere auf den US-Arbeitsmarktbericht achten und dabei steht vermutlich die Zahl der neugeschaffenen Stellen im Vordergrund. Zuvor ziehen laut Helaba-Analysten die deutschen Produktionszahlen die Aufmerksamkeit auf sich. Die Vorgaben seien nach der gestrigen Überraschung bei den Industrieaufträgen per saldo positiv. Es müsse allerdings beachtet werden, dass die Aufträge vor allem dank inländischer Großbestellungen einen unerwarteten Schub bekommen haben, so die Experten.
Am Donnerstag hatte der ATX um 0,04 Prozent höher bei 5.412,09 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
UBM Development +4,95% 21,20 Euro Frequentis +4,11% 81,00 Euro DO&CO +2,90% 213,00 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
AT&S -7,02% 32,45 Euro Semperit -3,53% 13,12 Euro FACC -3,14% 11,10 Euro
rst/lof
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 403,24
|-0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.