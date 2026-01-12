Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag mit einem kleinen Minus in den Handel starten. Bankenindikationen sahen den Leitindex ATX rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn 0,12 Prozent tiefer bei 5.392,01 Punkten. Bereits am Freitag verlor der ATX zu Sitzungsende leichte 0,16 Prozent auf 5.403,25 Einheiten. Wenig Bewegung wird auch an den internationalen Börsen zu Wochenbeginn erwartet.

International dürfte heute der Fokus auf dem Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank (Fed) liegen. Die US-Regierung droht Powell wegen seiner Aussagen zu einem Bauprojekt mit einer Anklage. Powell bezeichnete den Schritt als "Vorwand", um mehr Einfluss auf die Zentralbank und die Geldpolitik zu erlangen.

Außerdem werden sich laut Experten die Blicke heute auf das Sentix-Investorenvertrauen, das am Vormittag vorgestellt wird, zu Beginn des neuen Jahres richten. Analysten der Helaba meinen, dass eine Stimmungsverbesserung nicht überraschen sollte.

Sonst stehen kaum wichtige Datenveröffentlichungen auf dem Zettel. Von Seiten der EZB sind Reden von Vertretern der Zentralbank auf der Agenda der Anleger. Die Helaba-Experten schreiben dazu: "Die EZB-Vertreter werden wohl den bisherigen Tenor wiederholen, wonach die Geldpolitik derzeit gut positioniert ist. In den USA rechnen wir ebenfalls nicht mit wesentlichen Impulsen.

Unternehmensseitig könnten sich in Österreich die Blicke auf den Stromversorger Verbund richten. Verbund-Chef Michael Strugl wird nämlich heute vor Journalisten Rede und Antwort stehen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

OMV +3,27% 48,70 Euro UBM Development +2,83% 21,80 Euro CA Immo +2,70% 24,34 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Mayr-Melnhof -2,91% 93,50 Euro Strabag -2,53% 80,80 Euro Vienna Insurance Group -2,34% 66,80 Euro

