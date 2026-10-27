Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Nachdem am Montag feiertagsbedingt an der Wiener Börse nicht gehandelt wurde, wird der Leitindex ATX zum Start am Dienstag etwas leichter erwartet. Am Freitag war er nach einer schwachen Woche noch mit einem kleinen Plus aus dem Handel gegangen. Eine Bankenindikation sah den ATX heute knapp 30 Minuten vor Handelsbeginn mit minus 0,2 Prozent bei 6.271 Punkten. An den europäischen Börsen wird ein ähnliches Bild erwartet.

Gestern haben international die kräftig steigenden Ölpreise auf die Stimmung gedrückt. Heute Früh sind sie wieder etwas zurückgekommen. Am Montag erhöhte sich der Brent-Preis auf ein Sechsmonatshoch von über 117 US-Dollar. Dienstagfrüh fielen sie wieder auf knapp 115 Dollar.

KI- und Halbleiteraktien erholten sich am Vorabend in den USA und auch in der Früh in Asien. Maßgeblich für die getrübte Anlegerstimmung mit Blick auf die Wachstumswerte wird im weiteren Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch wichtig sein.

In Österreich ist heute die Meldungslage noch dünn. Am Freitag setzte sich bei AT&S die jüngste Kursschwäche fort. Die Titel des Halbleiterherstellers büßten nach dem Kurseinbruch vom Donnerstag ein weiteres Prozent ein.

Am Freitag hatte der ATX um 0,10 Prozent höher bei 6.270,26 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Schoeller-Bleckmann +3,93% 29,10 Euro AMAG +3,12% 33,00 Euro OMV +3,03% 74,75 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Semperit -5,35% 17,70 Euro Pierer Mobility -3,67% 34,10 Euro Raiffeisen Bank International -3,32% 53,90 Euro

moe/ger

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