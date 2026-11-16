Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag leicht im Minus in den Handel starten. Bankenindikationen sahen den ATX rund 30 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.633 Punkten und damit 0,3 Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag.

Zum Ausklang einer guten Woche hatte der heimische Leitindex vor dem Wochenende etwas nachgegeben. Zum Ende eines ruhigen Handels hatte der ATX 0,46 Prozent tiefer gestanden. An deutlichen Impulsen fehlt es aktuell. Im Blick bleibt der Ölpreis, der sich knapp unter der 100 US-Dollar-Marke festgesetzt hat. Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg erlitten zuletzt wieder einen Dämpfer. Beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) sorgte die Spionage-Affäre um den langjährigen Nvidia-Chef Jensen Huang und dessen Rücktritt in der Vorwoche für fallende Kurse in diesem Bereich.

In dieser Woche richtet sich der Fokus laut Helaba-Experten auf die anstehenden Stimmungsindikatoren. Den Auftakt mache am Montag der Empire-State-Index. Es handle sich um die erste Industrieumfrage des laufenden Monats in den USA, so Helaba. Am Donnerstag folgt das Pendant der Fed von Philadelphia. "Die Werte steigen im Trend und für November sind allenfalls leichte Korrekturen zu erwarten, auch weil es nach den Zwischenwahlen nicht zu einer politisch angespannten Lage gekommen ist", hieß es. Insofern bleiben die Aussichten für die Industrieproduktion grundsätzlich positiv. "Für Spannung sorgen auch die Einzelhandelsumsätze am Dienstag, bei denen die Erwartungen wegen der Pkw-Verkäufe und der rückläufigen Benzinpreise nicht zu hochgesteckt werden sollten".

Unterdessen haben die Analysten der Erste Group das Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Strabag von 124,00 auf 129,40 Euro erhöht. Der zuständige Analyst Michael Marschallinger bestätigte die Empfehlung "Buy". Die starke Entwicklung im dritten Quartal und der angehobene Rentabilitätsausblick stützen laut Erste Group höhere Gewinnschätzungen und eine Anhebung des Kursziels "Da weiterhin attraktives Aufwärtspotenzial besteht, bestätigen wir unsere Kaufempfehlung", so Marschallinger. Die Aktien der Strabag notierten zum Handelsschluss am Freitag bei 106,60 Euro.

Am Freitag hatte der ATX um 0,46 Prozent tiefer auf 6.654,83 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner und -verlierer im prime market am Freitag:

Mayr-Melnhof 2,82 % 76,60 Euro Polytec 2,44 % 4,19 Euro AT&S 1,31 % 123,40 Euro Bajaj Mobility -5,01 % 31,30 Euro Rosenbauer -4,61 % 58,00 Euro UBM -3,32 % 14,55 Euro

rst/moe

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