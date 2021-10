Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

An der Wiener Börse dürfte es am Montag zum Auftakt nur wenig Bewegung geben. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn auf ein leichtes Plus von 0,07 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen werden zur Eröffnung moderat höher erwartet.

Das datenseitige Interesse richtet sich am heutigen Handelstag auf Deutschland. Dort steht am Vormittag das ifo-Geschäftsklima auf der Agenda. Laut den Experten der Helaba steht das wichtige Konjunkturbarometer jedoch unter negativen Vorzeichen. "ZEW- und sentix-Umfragen hatten bereits auf eine Stimmungseintrübung hingewiesen und die vorläufigen PMIs haben dies untermauert", rechnen sie mit einer leichten Eintrübung beim Geschäftsklima gegenüber dem Vormonat.

Am heimischen Aktienmarkt gab es am Montag bisher noch keine potenziell marktbewegenden Neuigkeiten. Im Blickfeld könnten jedoch erneut die Aktien der Ölbranche stehen. Zu Beginn der neuen Woche haben die Ölpreise nämlich weiter zugelegt und mehrjährige Höchststände erreicht.

Am Freitag hatte der ATX um 0,32 Prozent höher bei 3.779,57 Punkten geschlossen. Nach schwachem Start konnte sich der heimische Leitindex zunehmend in die Gewinnzone vorarbeiten. Die Wiener Versorgerwerte waren dabei gut gesucht. So schlossen die Titel des Verbund um 2,3 Prozent höher und EVN gewannen rund 2 Prozent. Etwas auf dem ATX gelastet haben hingegen die schwergewichteten Titel der Erste Group die 2,6 Prozent verloren.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Frequentis +5,00% 25,20 Euro Lenzing +2,84% 108,60 Euro Warimpex +2,47% 1,25 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Porr -4,62% 13,20 Euro Erste Group -2,61% 37,75 Euro Do&Co -1,53% 77,20 Euro

pma/spo

ISIN AT0000999982