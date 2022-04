Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse wird am Montag in der Früh zunächst mit leichten Aufschlägen erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Eröffnung um 0,2 Prozent höher. Der Ukraine-Konflikt hatte über das Wochenende eine weitere Grimasse des russischen Angriffskriegs enthüllt, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland Völkermord vorgeworfen hatte. Zunächst konnte dies die vorbörslichen Indikationen allerdings nicht belasten.

Im genaueren habe laut Selenskyj im Kiewer Vorort Butscha ein Massenmord an Zivilisten stattgefunden. Moskau sprach von "Provokation". Nun müsse sich Russland auf eine Verschärfung der westlichen Sanktionen einstellen, so der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz noch am Sonntagabend. Auch Italien würde kein Veto gegen ein fünftes Sanktionspaket einlegen. Der Ruf nach einem Gasembargo wird lauter.

"Hoffnungen auf eine Entspannung der Lage in der Ukraine und Enttäuschungen wechseln sich ab und so bleibt die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht", schrieben die Experten der Helaba in der Früh. Für etwas Erleichterung hätten "die zum Teil deutlich rückläufigen Energiepreise" gesorgt. Konjunkturseitig wird am Vormittag das sentix-Investorenvertrauen für den Monat April veröffentlicht. Am Nachmittag steht in den USA die Auftragslage in der Industrie für den Februar im Fokus. Unternehmensseitig blieb es in der Früh zunächst ruhig.

Am Freitag hatte der ATX um 0,28 Prozent höher bei 3.320,36 Punkten geschlossen. Zugewinne von über zwei Prozent verbuchten die Titel des Ölriesen OMV. Für die schwer gewichteten Aktien der Erste Group ging es um über zwei Prozent hinauf.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Marinomed +3,27% 82,20 Euro Frequentis +3,09% 30,00 Euro UBM Development +2,91% 42,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Porr -3,39% 11,40 Euro Do&Co -2,62% 74,40 Euro Andritz -1,19% 41,48 Euro

sto/pma

ISIN AT0000999982