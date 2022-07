Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit einem kleinem Plus eröffnen. Eine Banken-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigt eine Viertelstunde vor Sitzungsbeginn einen Aufschlag von 0,3 Prozent. Auch an anderen Börsen werden kleine Gewinne erwartet. Viele Marktteilnehmer dürften aber vorerst die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag abwarten, hieß es.

Am Dienstag hatte der ATX um 1,75 Prozent höher bei 2.949,59 Punkten geschlossen. Auch an anderen Märkten ging es im Späthandel stark nach oben. Hintergrund war Händlern zufolge eine Reuters-Meldung, derzufolge die russische Gazprom den Betrieb der Pipeline Nord Stream 1 bald wieder aufnehmen könnte.

Die Pipeline dürfte die Gaslieferungen nach Ablauf der angekündigten Reparatur-Unterbrechung wieder aufnehmen, allerdings nicht bei voller Kapazität sondern mit der vor der Wartungspause gesehenen Auslastung, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

BAWAG +3,91% 41,44 Euro Porr +3,19% 12,30 Euro Post +2,92% 28,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Marinomed -5,36% 60,00 Euro Warimpex -1,84% 0,85 Euro AMAG -1,76% 27,90 Euro

