Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel etwas höher aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 40 Minuten vor dem Auftakt ein Plus von 0,23 Prozent. Auch die Futures für die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen freundlichen Handelsauftakt an.

Thema des Tages ist die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung. Ein kräftiger Zinsschritt der Fed ist vollständig eskomptiert und sollte daher kaum für Kursausschläge sorgen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Mischung aus Gasverknappung und -verteuerung mit steigenden Zinsen bei gleichzeitiger Abkühlung der Konjunkturdynamik ist eigentlich toxisch, hieß es weiter von den Experten. Die relative Gelassenheit der Investoren sei aber wohl dem Umstand geschuldet, dass die Börsen seit Jahresbeginn schon deutlich an Wert eingebüßt haben.

Die Wiener Börse hat am Dienstag schwächer geschlossen. Der ATX beendete den Handel bei 2.962,24 Punkten mit einem Minus von 0,44 Prozent. Die Unsicherheit rund um die Gas-Versorgung in Europa dürfte die Anleger zur Zurückhaltung bewogen haben.

Verluste verzeichneten die Papiere wichtiger Industriewerte im ATX Prime. Wienerberger gaben um 3,8 Prozent nach, voestalpine büßten 3,3 Prozent ein. Semperit verloren 3,3 Prozent an Wert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Verbund +2,79% 110,40 Euro Frequentis +1,67% 30,40 Euro Addiko Bank +1,46% 10,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Immofinanz -4,07% 14,38 Euro Wienerberger -3,84% 20,52 Euro AT&S -3,76% 49,95 Euro

ste/sto

ISIN AT0000999982