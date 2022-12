Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit moderaten Gewinnen in den Handel am Feiertag starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisiert knapp vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,4 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird ein Auftakt knapp im Plus erwartet.

Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed abwarten, hieß es.

Wichtige Daten, die Hinweise auf die Entscheidungen liefern könnten, stehen am Donnerstag nicht an. "Erst morgen könnten die Erzeugerpreise in den USA für etwas Marktbewegung sorgen, denn sie liefern eine Indikation für die Inflationszahlen im November", schreiben die Analysten der Helaba.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,94 Prozent schwächer bei 3.161,42 Punkten geschlossen. Größere Abgaben gab es in den beiden Ölwerten OMV (minus 1,9 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (minus 5,6 Prozent). Gesucht waren Do&Co und gewannen 2,9 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Do&Co +2,91% 92,00 Euro s Immo +0,98% 12,42 Euro AMAG +0,86% 35,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Schoeller-Bleckmann -5,62% 57,10 Euro Semperit -4,07% 17,92 Euro Rosenbauer -2,70% 32,40 Euro

mik

ISIN AT0000999982