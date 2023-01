Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit moderaten Gewinnen in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisiert gegen 8.45 Uhr ein Plus von 0,2 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden Aufschläge in dieser Größenordnung erwartet. Rückwind dürften gute Vorgaben der US-Börsen liefern.

Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh noch nicht vor. Auch kursbewegende Konjunkturdaten werden nicht erwartet. In den USA bleiben die Börsen wegen des Martin Luther King Day überhaupt geschlossen.

Am Freitag hatte der ATX um 0,03 Prozent höher bei 3.290,24 Punkten geschlossen. Die Tagesgewinner im prime market waren Flughafen Wien und CA Immo mit Aufschlägen von 2,9 bzw. 2,6 Prozent. Die größten Verlierer waren UBM (minus 2,2 Prozent) gefolgt von Lenzing (minus 1,4 Prozent) und Semperit (minus 1,1 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Flughafen Wien +2,92% 33,50 Euro CA Immo +2,62% 29,35 Euro Pierer Mobility +2,47% 78,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

UBM Development -2,23% 26,30 Euro Lenzing -1,43% 68,80 Euro Semperit -1,12% 22,00 Euro

