Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit leichten Kursgewinnen starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,15 Prozent. Etwas Gegenwind kommt von negativen Vorgaben der Wall Street, auch viele asiatische Märkte schlossen mit Kursverlusten.

In den USA steht weiterhin der Streit um die Schuldenobergrenze im Fokus. Sollte der Kongress diese nicht bald anheben droht ein Zahlungsausfall der USA. Eine Einigung zeichnet sich jedoch weiterhin nicht ab, die Gespräche darüber wurden aufnächste Woche vertagt. Daneben hatten am Vortag vorgelegte US-Konjunkturdaten die Anleger in der Erwartung einer Zinspause der US-Notenbank Fed bestärkt, fachten jedoch auch Rezessionssorgen an.

"Es gibt sicherlich gute Gründe, um auf eine Lockerung zu setzen. Gegenüber der negativen Geldmengenentwicklung, der Probleme der US-Industrie und des Bausektors sowie der Sorgen um die Regionalbanken sind aber auch der weiterhin sehr enge Arbeitsmarkt und die soliden Entwicklungen im Dienstleistungsgewerbe zu sehen, die im Widerspruch zu den Zinssenkungserwartungen stehen", kommentierten die Experten der Helaba.

In Wien steht die Post mit frischen Quartalsergebnissen im Blickpunkt. Das Unternehmen hat im 1. Quartal kräftig zugelegt. Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf 664,7 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) legte um 18,7 Prozent auf 47 Mio. Euro zu. Ziel für 2023 bleibt weiterhin ein Ebit auf Vorjahresniveau und ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,45 Prozent schwächer bei 3.181,01 Punkten geschlossen und damit den 3. Verlusttag in Folge absolviert. Vor allem die laufende Berichtssaison prägte das Handelsgeschehen. Quartalszahlen wurden von der Addiko Bank, Polytec, Verbund und Wienerberger vorgelegt.

Die Verbund-Titel reagierten auf die Ergebnisvorlage mit einem Minus von 0,5 Prozent. Wienerberger-Titel gingen nach Zahlen mit minus 0,4 Prozent aus dem Tag. Auch Polytec (minus 2,9 Prozent) und Addiko (minus 2,3 Prozent) mussten nach vdr Veröffentlichung von Ergebnissen mit Kursverlusten aus der Sitzung gehen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Lenzing AG +3,31% 56,10 Euro DO & CO AG +3,13% 112,00 Euro AT&S Austria Tech.&Systemtech. +1,94% 28,44 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

RHI Magnesita -5,60% 25,30 Euro Flughafen Wien AG -3,65% 40,90 Euro Warimpex Finanz- und Bet. AG -3,23% 0,60 Euro

kat/spa

ISIN AT0000999982